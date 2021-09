L’interview maladroite de Jennifer Aniston à la BBC aux côtés de Reese Witherspoon a laissé les fans trancher la tension

Jennifer Aniston a peut-être joué dans la série Friends pendant une décennie, mais certains fans se demandent si elle est vraiment sympathique dans la vraie vie. Elle et Reese Witherspoon sont apparues ensemble sur The One Show, une émission de télévision britannique, pour promouvoir le tournage de la saison 2 de leur série dramatique Apple TV + The Morning Show. L’animateur a coupé Aniston, ce qui l’a amenée à lui lancer un regard de mort, créant un moment gênant pour les téléspectateurs.

Tout a commencé avec les deux stars apparaissant à distance dans la série et ont commencé à parler de ce que c’était que de filmer des scènes aux petites heures du matin. “J’ai appris la combustion lente que c’est. C’est un état de vie et d’esprit très vampire dans lequel vous vivez. Tout le monde prend vie au milieu de la nuit, et c’est un train lent”, a déclaré Aniston. “Je suis arrivé à 5 heures du matin et les couloirs étaient calmes et les gens se réveillent lentement, puis tout d’un coup, le train se met en mouvement et ça devient de plus en plus fou. C’est le chaos total.”

L’hôte, Jermaine Jenas, a interrompu Aniston pour vérifier avec Witherspoon et a laissé entendre qu’il croyait qu’Aniston n’aimait pas se réveiller tôt. “Reese, je dois être honnête avec toi, Jennifer m’a pratiquement convaincu qu’elle n’est pas une personne du matin”, a-t-il déclaré. Aniston n’a pas semblé trouver le moment charmant ni drôle. Ironiquement, Witherspoon a joué dans Friends en tant que sœur du personnage d’Aniston.

« Est-ce que je vous ai vendu ça ? » », a demandé Aniston. Jenas a répondu: “Un peu, un peu.” « Est-ce que j’ai fait une bonne affaire ? » l’actrice a riposté à l’hôte. Jenas avança dans la conversation. Les fans des médias sociaux étaient divisés en se demandant si Aniston en faisait le plus ou si sa réponse était justifiée.

“Est-ce que quelqu’un d’autre a attrapé Jennifer Anniston [sic] réaction négative au présentateur masculin concernant le peu de personne du matin ? Gênant”, a tweeté une personne selon FOX News. La majorité est venue à la défense de l’actrice bien-aimée.

Je viens de voir l’interview de @BBCTheOneShow avec Jennifer Aniston et @ReeseW, Jennifer n’a rien fait de mal, c’était Jermaine Jenas qui était à blâmer, il a d’abord interrompu Jennifer pour poser une question à Reese, puis il a appelé jennifer rachel, ce qui n’était pas très professionnel de sa part. – Sullivan (@_Sullivan11) 10 septembre 2021

Je viens de vivre la malheureuse expérience de voir les incroyables Reese Witherspoon et Jennifer Aniston interviewées par Jermaine Jenas. Trébucher sur ses mots et les interrompre. Faites sortir l’homme de la télévision aux heures de grande écoute. Il est au mieux un expert du football en dessous de la moyenne – Anna Wilson (@AnnaWilson79) 8 septembre 2021

Découvrez l’interview ci-dessous :