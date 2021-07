L’interview révélatrice de Sussex avec Oprah Winfrey est nominée aux Emmy Awards

Au cours de l’interview, Meghan et Harry ont fait de fortes révélations sur leur vie royale et les puissantes raisons pour lesquelles ils ont décidé de se séparer et de devenir financièrement indépendants. Parmi les aveux de la duchesse qui ont fait le plus de bruit, c’est lorsqu’elle a révélé qu’un membre de la famille était préoccupé par à quel point la couleur de peau d’Archie serait-elle sombre à la naissance et quand il a expliqué que la confrontation qu’il a eue avec Kate Middleton avant son mariage l’a fait pleurer et non l’inverse, comme le rapportaient les médias à l’époque.

Harry et Meghan dans l’interview d’Oprah sur CBS. (CBS)

De plus, Harry a avoué que son père et son frère étaient “piégés” par l’Institution. Son interview a marqué le retour aux yeux du public des Sussex après avoir quitté la royauté. Selon différents rapports, 17,1 millions de personnes l’ont vu et il a fait l’objet de milliers de gros titres.