L’intimidation chinoise à l’échelle mondiale continue ; Un autre pays rompt ses relations avec Taïwan

« De plus, le Nicaragua tient également à jouer un rôle crucial au sein de la BRI et espère obtenir plus de fonds pour le développement des infrastructures. Les gens de l’administration Ortega ont même utilisé le projet de canal du Nicaragua financé par la Chine pour blanchir de l’argent », observe-t-elle. (Photo AP)

Sous la pression de la Chine, vendredi, le pays d’Amérique centrale, le Nicaragua, a rompu jeudi ses relations diplomatiques avec Taïwan. Malgré l’intimidation chinoise, d’autres pays d’Amérique centrale qui continuent d’entretenir leurs relations avec Taïwan comprennent le Guatemala et le Honduras.

Pourquoi le Nicaragua a-t-il coupé les ponts avec Taïwan ?

« Depuis longtemps, la Chine tente de braconner les alliés diplomatiques de Taïwan et plus encore depuis 2016. La suspension du dialogue entre Taipei et Pékin a conduit la Chine à rétrécir davantage l’espace international de Taïwan. Au cours des deux dernières années, la popularité croissante de Taiwan et le soutien de plusieurs démocraties libérales mettent la Chine mal à l’aise. La Chine tente d’isoler davantage Taïwan », a déclaré à Financial Express Online Sana Hashmi, chercheuse invitée à la Taiwan-Asia Exchange Foundation.

Pourquoi la Chine essaie-t-elle d’isoler Taïwan ?

Selon Mme Hashmi, « Certains de ces pays ont besoin d’argent ininterrompu et sans poser de questions/sans conditions. Premièrement, la Chine a des poches plus profondes. Deuxièmement, la proximité de Taiwan avec les États-Unis et le fait qu’elle soit une démocratie solide ne correspondent pas vraiment aux approches de pays comme le Nicaragua. L’argent de la Chine, le développement des infrastructures aident le régime à se maintenir à flot sans répondre à aucune question concernant la situation intérieure.

« De plus, le Nicaragua tient également à jouer un rôle crucial au sein de la BRI et espère obtenir plus de fonds pour le développement des infrastructures. Les gens de l’administration Ortega ont même utilisé le projet de canal du Nicaragua financé par la Chine pour blanchir de l’argent », observe-t-elle.

Quel impact aura-t-elle dans la région, notamment en Amérique centrale ?

« C’est précaire pour les intérêts diplomatiques de Taïwan, mais il n’y a pas grand-chose à faire. Étant donné que le changement de gouvernement est le facteur critique, je ne pense pas que cet épisode va immédiatement déclencher une réaction en chaîne. Nous devons attendre et voir comment la situation évolue. Cependant, le braconnage des alliés diplomatiques de Taïwan a été l’un des objectifs majeurs de la Chine », explique-t-elle.

Et l’Inde-Taïwan ?

«Je ne vois aucune implication ou conclusion pour l’Inde ici, à part le fait que la Chine entend dissuader Taiwan de forger des partenariats. Bien qu’elle ne puisse pas faire grand-chose avec les pays soutenant Taïwan, à part envoyer des avions de guerre à l’ADIZ de Taïwan ou publier des déclarations, le braconnage des alliés diplomatiques a été une méthode efficace pour la Chine pour réduire l’espace international de Taïwan », a déclaré Mme Hashmi.

Taiwan est également l’un des invités au Sommet pour la démocratie, qui a été convoqué par le président américain Joe Biden, une indication que sa position internationale s’est considérablement améliorée. Et cela est important car de plus en plus de pays essaient de se couper de la Chine.

Mme Hashmi a tweeté « Dans le cadre de la nouvelle politique en direction du sud de Taïwan, l’Inde, le Vietnam, l’Indonésie et l’Australie, sont des pays importants. »

Et a exhorté Taïwan à trouver des moyens de s’engager davantage avec les pays de la région et de renforcer davantage sa nouvelle politique en direction du sud.

Relations bilatérales Inde-Taïwan

Bien que l’Inde n’ait pas de relations diplomatiques formelles avec la nation insulaire, les deux parties se concentrent sur les relations commerciales et sur les contacts interpersonnels.

Concernant les relations de l’Inde avec Taïwan, plus tôt ce mois-ci (2 décembre 2021), le ministère des Affaires étrangères du MoS V. Muraleedharan a déclaré à Rajya Sabha, « le gouvernement promeut et facilite les interactions dans les domaines de l’investissement, du commerce, de la culture, du tourisme, les échanges de personnes ainsi que l’éducation.

En répondant à une question de savoir si le gouvernement envisageait de porter ses relations diplomatiques, commerciales, économiques et bilatérales avec Taïwan à un niveau stratégique, le ministre a déclaré : « La politique à l’égard de Taïwan est claire et ciblée.

Chine-Taïwan

En quatre décennies, la Chine a déployé ses efforts pour isoler le pays insulaire et ces dernières années, sous le président Xi Jinping, elle est devenue plus agressive dans ses tentatives. La Chine a menacé d’une action militaire contre Taïwan ces derniers mois et avait envoyé en octobre des avions de chasse dans l’espace aérien de la nation insulaire.

Selon des informations, jeudi, depuis la capitale Managua, le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères Denis Moncada a annoncé la rupture des relations avec Taïwan, ce qui a été télévisé.

Quels autres pays sous pression chinoise se sont coupés de Taïwan ?

En 2019, des pays comme les Îles Salomon et Kiribati ont rompu leurs liens avec Taipei. En 2018, la République dominicaine, El Salvador et le Burkina Faso avaient rompu. Actuellement, il y a environ 14 pays des Caraïbes et du Pacifique ainsi que le Vatican qui ont des relations diplomatiques avec Taïwan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.