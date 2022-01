L’intransigeance des syndicats d’enseignants déconcerte leurs membres ; Exaspère les parents – RedState

(Les opinions exprimées dans les éditoriaux invités sont celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement les vues de RedState.com.)

Lorsque même le Grandstander-in-Chief, le Dr Anthony Fauci convient que les dommages très réels causés par le maintien des élèves hors de l’école l’emportent sur la menace posée par une variante Omicron de COVID-19 largement reconnue comme une souche moins grave du virus, les motifs de ceux qui soutiennent encore le contraire doivent être considérés avec une extrême méfiance.

Mais c’est exactement là que se trouvent les dirigeants de certains des syndicats d’enseignants les plus importants et les plus politiquement actifs du pays – carrément en faveur de fomenter une panique inutile au détriment des jeunes dont le bien-être est censé passer en premier.

Sans parler des souhaits de leurs parents.

Sans surprise, la bénédiction de Fauci ne vient qu’à condition que les parents « envisagent sérieusement de vacciner leurs enfants, de porter des masques en milieu scolaire (et) de faire des tests pour rester lorsque les enfants sont infectés ».

Mais même les envelopper dans du papier bulle ne suffirait pas à satisfaire les tyrans syndicaux.

Vendredi, la présidente de la Fédération américaine des enseignants du Massachusetts, Beth Kontos, a publié une déclaration mettant en doute la sécurité du retour à l’apprentissage en personne après les vacances.

« Les élèves des écoles publiques du Massachusetts et leurs familles », a-t-elle déclaré, « ont lutté contre l’incertitude et l’anxiété de la pandémie de COVID pendant deux ans. Ils ont le droit de savoir… qu’ils retournent dans des écoles sûres. Compte tenu du taux d’infection en constante augmentation et du comportement virulent de la souche COVID actuelle, nous savons qu’ils ne le feront pas. »

Ah bon?

Comme de nombreuses mutations virales, l’omicron peut se propager plus facilement que la souche COVID-19 d’origine, mais il est clairement beaucoup moins dangereux pour ceux qui le contractent – ​​comme le concèdent volontiers la plupart des observateurs impartiaux.

Cette semaine, par exemple, plus de 2 000 écoles à travers le pays se sont préparées à fermer pendant au moins un jour. Même ainsi, le nombre est considérablement inférieur à celui où nous étions il y a un an.

Comme toujours, l’exception à la règle est constituée par les syndicats d’enseignants opportunistes. Pour ne citer que quelques exemples :

* le syndicat United Federation of Teachers de New York a de nouveau tenté de fermer les écoles cette semaine, mais le nouveau maire insiste pour qu’elles restent ouvertes.

* les Unified Teachers de Los Angeles ont tenté d’expulser 34 000 écoliers parce qu’ils ne se faisaient pas vacciner, mais ont dû faire marche arrière face à l’indignation publique intense ;

* la Massachusetts Teachers Association a tenté de fermer des écoles cette semaine, mais l’État a dit non;

* plus de 150 professeurs d’écoles publiques de Boston ont appelé les malades, de toute façon ; et,

* le 4 janvier, le Chicago Teachers Union a défié le système scolaire de la ville en votant pour la fermeture immédiate des écoles jusqu’à ce que les conditions soient remplies soit par une diminution « substantielle » des cas d’omicron ou que les écoles publiques de Chicago signent un accord « établissant des conditions de retour qui sont voté et approuvé par la Chambre des délégués de la CTU.

Peu importe que ce que l’on appelle « l’apprentissage à distance » entraîne généralement peu ou pas d’apprentissage du tout. Déjà en décembre 2020, un éditorial du Washington Post notait : « Cette débâcle de l’apprentissage à distance ne peut pas continuer – les coûts seront trop élevés. Les écoles sont un service essentiel et les enseignants sont des travailleurs essentiels. Si nous continuons à agir autrement, les conséquences des bâtiments scolaires fermés nous hanteront probablement pendant des décennies. »

Pire encore sont les risques pour la santé associés au travail en classe en ligne. Des études font état d’une épidémie distincte de dépression, de toxicomanie et même de suicide chez les étudiants privés de la possibilité d’interagir avec leurs pairs et de participer à des activités parascolaires.

Rien de tout cela ne semble dérouter les dirigeants syndicaux, qui donnent la priorité à leur allégeance à un programme de gauche radicale plutôt qu’à toute responsabilité qu’ils pourraient ressentir envers les étudiants et les parents – ou, d’ailleurs, leurs propres membres qui croient qu’il est temps d’arrêter de se poser et de retourner en classe .

Mais leur esprit de jeu politique continu fait face à un contrecoup qu’ils n’ont pas connu à cette époque l’année dernière.

Cette semaine encore, le maire de New York, Eric Adams, a répondu au syndicat des enseignants de sa ville en déclarant : « (L)es statistiques sont claires. L’endroit le plus sûr pour les enfants est à l’intérieur d’une école.

Et à la suite du vote du Chicago Teachers’ Union sur la fermeture des écoles, le maire Lori Lightfoot a répondu : « J’exhorte les enseignants. Présentez-vous à vos écoles. Vos enfants ont besoin de vous.

Une anecdote relatée il y a près d’un an dans un article de USA Today titrait : « Votre enfant pourrait ne pas retourner en classe cette année. Les syndicats d’enseignants sont-ils à blâmer ? confirme la vérité déchirante :

« David Moisl enseigne à la maternelle à San Francisco et a un enfant en première année. Il a appris par des reportages dans les médias que son syndicat ne pense pas que déplacer les enseignants au début de la file de vaccins soit, à lui seul, suffisant pour rouvrir les écoles. « J’avais l’impression que c’était ce qui mettrait fin à cette pandémie », a déclaré Moisl. « C’est comme si la lumière au bout du tunnel s’était éteinte. »

Si tel est le cas, ne blâmez pas les scientifiques, les médecins, les étudiants ou les parents. C’est presque exclusivement la faute des syndicats d’enseignants qui ont depuis longtemps abandonné tout prétexte de représenter leur base ou de se soucier de l’éducation et n’existent aujourd’hui que pour détourner des milliards de cotisations de leurs membres vers leurs candidats et causes libéraux préférés.

Des millions d’Américains ont commencé à remettre en question «la science» il y a au moins un an, marre des directives en constante évolution du CDC et des syndicats d’enseignants égoïstes désireux de garder les écoles fermées à l’enseignement en personne dans les villes et les États dont ils contrôlent les responsables scolaires.

Alors qu’est-ce qui a changé ? Une année passée à voir leurs enfants se détériorer a réveillé un géant endormi : d’innombrables parents en colère que les syndicats d’enseignants se soient révélés être à peine plus que des opportunistes politiques axés sur le pouvoir plutôt que sur l’éducation.

Les mêmes élites qui ont fait les enchères des syndicats d’enseignants pendant presque deux ans sentent maintenant l’indignation croissante, et elles ne veulent pas que des millions de parents se rendent aux urnes en colère lors des élections de mi-mandat.

Aaron Withe est le directeur général de la Freedom Foundation.