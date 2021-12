L’intrigue de Multiverse of Madness fuit à nouveau, correspondant aux fuites précédentes de Doctor Strange 2

Maintenant que Spider-Man: No Way Home est sorti, Doctor Strange dans le multivers de la folie est le prochain grand film Marvel à attendre avec impatience. Marvel a retardé la sortie au début du mois de mai il y a quelques mois, et nous avons ensuite appris que le studio effectuait des reprises massives. Les rumeurs prétendaient que Marvel avait besoin de résoudre les problèmes d’histoire identifiés lors des projections de test. En plus de cela, Marvel voulait ajouter plus de camées à la suite de Doctor Strange. Une fuite récente nous a donné une idée des personnages surprises du MCU auxquels s’attendre dans Multiverse of Madness. Mais ce n’est pas la seule fuite intéressante de Doctor Strange. Il y a une nouvelle fuite d’intrigue Multiverse of Madness qui contient de nombreux détails sur le prochain Doctor Strange 2.

Avant d’aller plus loin, sachez que de gros spoilers Multiverse of Madness pourraient suivre ci-dessous. Si vous ne voulez pas connaître toutes les spéculations qui précèdent les grandes versions de MCU, vous voudrez éviter la fuite de complot suivante.

La fuite de l’intrigue originale de Doctor Strange 2

C’était à la mi-octobre lorsque nous sommes tombés sur deux fuites de complot Multiverse of Madness qui offraient des informations similaires. L’un venait d’un Redditor qui a acquis une certaine notoriété sur la plate-forme pour les divers détails MCU qu’elle a fournis, qui se sont avérés exacts. Une version différente de la fuite de Doctor Strange 2 est arrivée sur Imgur après avoir été publiée et supprimée sur Reddit il y a quelque temps.

Les deux fuites de l’intrigue Multiverse of Madness ont brossé le même tableau d’ensemble. Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Wong (Benedict Wong) et America Chavez (Xochitl Gomez) seraient en fuite et/ou en défense pendant la majeure partie du film. Le grand méchant voudra capturer Chavez et exercer ses pouvoirs à des fins personnelles. Chavez peut faire un portail entre des univers comme un portail de sorciers entre différents endroits dans la même réalité.

La fuite indique qu’un faux méchant de Shuma Gorath apparaîtra tôt dans Multiverse of Madness. Mais ce serait le grand méchant du film qui contrôlerait le monstre ressemblant à une pieuvre.

Wanda (Elizabeth Olsen) sera la principale antagoniste du film, aveuglée par son désir de sauver les enfants qu’elle a eus dans son monde imaginaire dans WandaVision. C’est ce que les deux fuites de l’intrigue ont dit, confirmant apparemment les rumeurs du début de 2020. Ces rumeurs de Doctor Strange 2 prétendaient que Marvel voulait transformer Wanda en un méchant à part entière.

Wanda ne reculera devant rien pour atteindre son objectif, en utilisant la puissante magie noire du Darkhold qu’elle a capturé à la fin de WandaVision. En conséquence, Wanda tuera divers personnages à travers le multivers. La liste des victimes comprendrait Mordo de la réalité principale et le professeur X (Patrick Stewart) dans une réalité différente.

Source de l’image : Sony

Fuite du tout nouveau complot Multiverse of Madness

La nouvelle fuite de l’intrigue est incroyablement détaillée et provient d’un compte Instagram du Portugal. La personne à l’origine du compte a mis l’information en ligne le 19 novembre, plus d’un mois après les précédentes fuites. Mais ce n’est que récemment que les fans de Marvel l’ont découvert et l’ont traduit dans son intégralité. Vous trouverez cette fuite de complot Multiverse of Madness sur ce lien, mais elle pourrait toujours disparaître.

La fuite offre les mêmes grands traits généraux mais fournit plus de contexte pour l’action. Wanda court toujours après America Chavez pour obtenir ses pouvoirs. L’action se déroule de la même manière que les précédentes fuites de l’intrigue Multiverse of Madness. Mais il semble y avoir une différence significative entre ces fuites. Ce pourrait être Shuma Gorath qui deviendra le principal méchant du film.

Une version de l’entité démoniaque apparaîtra au début du film, Wong et Strange s’en débarrassant. Mais la fuite dit que Shuma Gorath utilise Wanda pour se rendre en Amérique Chavez. L’effrayante sorcière écarlate tuera encore plusieurs personnages. Encore une fois, le Mordo de cette réalité et le professeur X à la tête des Illuminati dans un univers différent mourront après avoir affronté Wanda.

En fin de compte, Wanda verra que quelqu’un d’autre l’a manipulée et aidera ses collègues Avengers à vaincre Shuma. Des fuites de jouets laissaient entendre que Shuma Gorath serait un méchant dans Doctor Strange 2. Mais d’autres ont proposé un nom différent pour un monstre tout aussi effrayant, Gargantos. La première bande-annonce du film nous donne également un aperçu d’un méchant borgne et tentaculaire.

Source de l’image : Marvel Studios

Est-ce que tout cela est réel ?

Cette fuite de l’intrigue du Multivers de la folie semble certainement plausible et mérite une lecture complète. Mais il n’y a aucun moyen de garantir son exactitude. Pour commencer, la fuite a plus d’un mois. Marvel a travaillé sur des reprises massives pendant cette période, cela aurait donc pu changer considérablement l’intrigue.

En outre, la personne qui a écrit la fuite à l’origine pourrait avoir réutilisé les informations des précédentes fuites de l’intrigue Multiverse of Madness.

Mais ce qui est intéressant à propos de cette fuite, c’est qu’elle nous dit que Wong est le sorcier suprême dans la chronologie principale du MCU. Strange est son assistant. C’est un détail que nous avons appris il y a seulement quelques jours de No Way Home. Cette fuite de l’intrigue du Multivers de la folie précède de près d’un mois la sortie du film Spider-Man.

La fuite nous dit également que le film se déroule environ 14 mois après les événements de WandaVision. Nous savons que Wanda a créé son faux monde environ trois semaines après la bataille finale contre Thanos dans Avengers : Endgame. La bataille d’Avengers Compound s’est déroulée en octobre 2023, les événements WandaVision ayant eu lieu fin octobre et début novembre 2023.

Si cette fuite de complot Multiverse of Madness est basée sur des informations précises, alors Doctor Strange 2 aura lieu en janvier ou février 2025. C’est quelques mois après No Way Home, qui se produit après Halloween 2024, mais avant Noël 2024, quand Hawkeye a lieu .

Enfin, la fuite de l’intrigue indique que Multiverse of Madness comportera un camée de Loki (Tom Hiddleston). Il dit également que Peter Parker et Agatha Harkness sont également mentionnés dans le film. De plus, le film contient des scènes de générique à deux postes, mais la fuite de l’intrigue ne les détaille pas. Les fuites de la mi-octobre ont abordé ces scènes.