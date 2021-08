L’intrigue de No Way Home se cache à la vue de tous ?

La première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home a été complètement divulguée dimanche. Ensuite, il a été mis en ligne lundi, brisant Internet dans le processus. No Way Home est désormais la bande-annonce la plus regardée dans les 24 heures suivant sa sortie, battant le record de Fin du jeu. C’est parce que les gens ne peuvent pas en avoir assez de la remorque. Ils regardent et regardent à nouveau, s’arrêtent et rembobinent à la recherche d’indices sur les secrets du film. Comme nous vous l’avons déjà montré, vous devriez faire une pause et rembobiner le clip pour vous rendre compte qu’il contient quelques teasers fantastiques. Mais même sans cet examen minutieux, il y a quelque chose de quelque peu choquant dans la bande-annonce de No Way Home qui vous frappe dès le premier visionnage. Si ce rapport est correct, Sony et Marvel ont peut-être inséré un gros rebondissement de l’intrigue No Way Home dans la bande-annonce. Remarquez, des spoilers massifs peuvent suivre ci-dessous.

Docteur Strange dans No Way Home

Ce n’est pas une surprise de voir le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) apparaître dans No Way Home. Tout d’abord, Peter Parker (Tom Holland) a toujours besoin d’un mentor, surtout maintenant que Tony Stark est décédé. Deuxièmement, il a passé pas mal de temps avec Strange, sauvant l’univers dans Infinity War et Endgame ensemble. Le sorcier est maintenant de retour au Sanctum de New York. De plus, c’est le genre de gars que vous chercheriez si vous vouliez que tout le monde oublie qui vous êtes.

C’est ce que Peter demande à Strange dans la bande-annonce. Il veut que le monde oublie qui est Spider-Man. Mais alors Peter se rend compte que tout le monde oubliera. MJ (Zendaya), tante May (Marisa Tomei) et Ned (Jacob Batalon) inclus.

Le sort que Strange exécute est dangereux pour commencer, comme l’indique l’avertissement de Wong (Benedict Wong). Ajoutez à cette complexité les réflexions de Peter et vous vous retrouvez avec une expérience qui libère le multivers.

Il est intéressant d’observer que l’accident multivers dans No Way Home n’est possible qu’à cause de ce qui se passe à Loki. Nous pourrions supposer que Strange exécute sa magie juste au moment où Kang (Jonathan Majors) perd le contrôle de la chronologie dans TVA – mais nous couvrirons cette intrigue No Way Home et si une autre fois.

Ce qui est vraiment étrange dans tout cela, c’est que Strange est prêt à exaucer son souhait inhabituel à Peter.

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Source de l’image : Sony et Marvel

Est-ce un grand rebondissement de l’intrigue No Way Home?

Strange, un adulte qui a vécu une vie bien au-delà de ce dont tout autre super-héros du MCU peut rêver, semble prêt à satisfaire la demande folle d’un adolescent sans s’arrêter pour considérer les implications potentielles. Pour un homme qui a vu quelle sorte de dévastation l’univers peut endurer, c’est assez inhabituel. Sans oublier que Strange a perdu la pierre du temps, ce qui lui aurait conféré des pouvoirs d’« annulation ».

Beaucoup de gens se demandent en ligne si le Strange que nous voyons dans le No Way Home est le véritable Doctor Strange. Et si c’était un méchant ? Cela ferait de Strange le grand rebondissement de l’intrigue No Way Home. Et Mikey Sutton de Geekosity prétend précisément cela. Ce n’est pas étrange dans la bande-annonce de No Way Home. Au lieu de cela, c’est Mephisto se faisant passer pour Strange.

Nous avons déjà emprunté cette voie au début de 2021 avec WandaVision. Nous nous attendions à ce que Mephisto soit le grand méchant de la série télévisée, mais cela ne s’est jamais produit. Depuis lors, nous avons appris à tempérer nos attentes en ce qui concerne les révélations de Disney Plus MCU.

Mais Sutton prétend que c’est Mephisto, plutôt que Strange, qui manipule Peter dans No Way Home. Cependant, il s’agit d’un détail assez important qui n’est pas apparu dans d’autres fuites de l’intrigue.

Quelle pourrait être la prochaine étape de Mephisto ?

Sutton dit qu’il a divulgué en décembre dernier que Mephisto était dans No Way Home. C’est un détail de l’intrigue de No Way Home que nous n’avons pratiquement pas vu ailleurs. Mais il y a un précédent dans les bandes dessinées. Dans l’histoire d’un jour de plus, Peter conclut un accord avec Mephisto pour sauver la vie de tante May. Le leaker prétend que le comportement de Strange dans No Way Home est “complètement éteint”. C’est parce que Benedict Cumberbatch ne joue pas le vrai Docteur Strange, mais Mephisto.

Il ajoute qu’il y a beaucoup de détails qui indiquent que les choses ne sont pas ce à quoi elles pourraient ressembler. Le Sanctum est rempli de glace et de neige, même s’il n’y a pas de neige à l’extérieur. Le diable est dans les détails, et ce diable pourrait vivre dans le givre, tout comme le Neuvième Cercle de l’Enfer dans la Divine Comédie de Dante.

Sutton réitère que Spider-Man 3 est essentiellement la deuxième partie d’une histoire de trilogie spécifique dans MCU Phase 4. Tout commence avec WandaVision et se termine avec Doctor Strange dans le multivers de la folie. No Way Home n’est que la partie médiane de celui-ci.

Sutton spécule également que Sony et Marvel pourraient vouloir garder le nom de Mephisto hors de No Way Home afin que le film ait une chance de jouer dans les cinémas en Chine. Un méchant satanique compliquerait les choses.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) dans la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

L’itinéraire le plus facile pour l’intrigue No Way Home

Bien que le comportement de Strange soit en effet suspect, il pourrait y avoir une autre explication à son désir d’utiliser ce sort. Strange n’est pas exactement le chirurgien égocentrique plein de lui-même dans Doctor Strange. Depuis lors, Strange a entrepris un véritable voyage de découverte de soi, devenant une personne différente.

Mais l’homme qu’était Stephen Strange avant que la magie n’ait complètement disparu. Strange a le même désir d’apprendre, de s’améliorer, de devenir un meilleur professionnel. Son travail consiste à protéger la réalité de chacun avec la magie plutôt que de sauver des vies avec la médecine moderne.

Strange, le professionnel de la santé, s’ennuyait avec les cas banals et voulait toujours un défi. Il en va peut-être de même pour Strange, le sorcier. C’est pourquoi il serait ravi de lancer un sortilège dangereux qu’il n’avait jamais fait auparavant, malgré ce que ses pairs lui disent.

Il y a aussi le fait qu’il a prêté serment d’aider les gens lorsqu’il a commencé sa carrière médicale. Peter a besoin d’aide dans No Way Home, et Strange peut fournir de l’aide.

Tout cela ne change rien au fait que Strange se comporte très étrangement dans No Way Home. Ou expliquer la neige.

Même si Strange n’est pas Méphisto, il pourrait être quelqu’un d’autre. Après tout, une invasion secrète arrive. Certains des héros les plus puissants de la Terre sont remplacés par des Skrulls qui changent de forme dans ce scénario de bande dessinée. Mais un Skrull déguisé en Strange serait-il capable d’une telle magie ?

Enfin, n’oublions pas que Sony et Marvel trompent intentionnellement le public avec la bande-annonce. Le comportement de Strange nous surprend car nous manquons de contexte approprié.