L’intrigue de No Way Home vient de fuir

Nous sommes habitués à voir les fuites et les rumeurs de Spider-Man: No Way Home tomber quotidiennement, et la plupart d’entre elles continuent de révéler le même spoiler que tout le monde connaît. Nous verrons trois variantes de Spider-Man dans le film : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ils vont unir leurs forces pour lutter contre une super équipe de méchants qui viennent également des vieux films Spider-Man de Sony.

Nous les avons appelés les Sinister Six et nous avons expliqué comment seuls cinq d’entre eux sont apparus dans les teasers. Mais ce récit vient de changer après une fuite époustouflante que nous n’avons certainement pas vu venir. Remarquez, No Way Home spoilers suivez ci-dessous, vous voudrez peut-être arrêter de lire ici si vous voulez les éviter.

No Way Home Sinister Six méchants

Avant la première bande-annonce de No Way Home, des rapports indiquaient que plusieurs des acteurs qui ont joué des méchants dans les précédents films de Spider-Man reviendraient. Alfred Molina a confirmé au cours de l’été que Doc Ock passerait de l’univers Raimi à la chronologie du MCU, expliquant qu’il jouerait le même méchant.

C’est probablement pourquoi Sony et Marvel ont montré Molina dans la première bande-annonce. C’était la plus grosse fuite, alors pourquoi le nier. Cela impliquait que Maguire apparaîtrait également dans le film en tant que saveur correspondante de Spider-Man qui a combattu Doc Ock.

La première bande-annonce a également taquiné Green Goblin, Electro, Sandman et The Lizard. Mais il n’y avait pas de sixième teaser de méchant dans ce clip. Les couvertures d’Empire qui sont apparues il y a quelques jours ont également taquiné quatre des Sinister Six, avec seulement The Lizard absent d’eux.

Les rapports ont indiqué que Willem Dafoe, Jamie Foxx, Thomas Haden Church et Rhys Ifans reprendraient leurs rôles de méchant de Spider-Man. Et nous avons vu de prétendues images de No Way Home qui montraient Dafoe et Foxx dans de nouveaux costumes. D’autres fuites ont laissé entendre que Haden Church pourrait également être de retour en tant que Sandman.

Nous nous sommes demandé qui pourrait être le sixième méchant et avons expliqué lesquels pourraient être les plus logiques. Le rhinocéros de Paul Giamatti était toujours en tête de liste, et certains ont affirmé que les fans pourraient enfin voir le méchant en action dans un film de Spider-Man.

La surprise choquante du méchant Spider-Man

Sony a mis fin brutalement à la franchise The Amazing Spider-Man, et nous n’avons jamais vu Rhino en action, à l’exception de cette scène où il était sur le point de combattre Spider-Man (ci-dessus). Les cinq autres méchants de No Way Home viennent tous des films plus anciens de Sony, donc Rhino avait du sens en tant que sixième méchant du film.

Mais il semble que les fans n’obtiendront pas leur souhait.

Si vous suivez les principaux leakers de Marvel, vous avez probablement vu les tempêtes Twitter concernant le sixième méchant de Spider-Man. Ils disent qu’il n’y en a pas, ce qui signifie qu’il n’y a pas de Sinister Six. Au lieu de cela, nous allons former une équipe Sinister Five, ce qui n’est pas vraiment une chose.

Il n’y a pas non plus de 6e méchant. C’est juste Sinister Five. – BSL (@bigscreenleaks) 25 octobre 2021

Toutes les fuites de No Way Home ont indiqué que les méchants travailleraient ensemble contre les trois Spider-Men parce qu’ils ne veulent pas revenir à leur calendrier d’origine. Compte tenu de la portée massive du film, il était logique d’étiqueter le groupe Sinister Six, en supposant que Sony et Marvel auront effectivement six méchants dans le film. Nous avons déjà expliqué que même sans Rhino, nous avons plein de bonnes alternatives sur le banc. Vulture, Mysterio, Kingpin et Venom étaient de bons candidats, bien qu’il soit évidemment peu probable que Venom joue un rôle important dans le film.

Mais Sony pourrait vouloir garder les Sinister Six hors du MCU pour le moment et les assembler dans un film différent. L’utilisateur de Twitter @bigscreenleaks semble être le premier à dire que Rhino n’est pas dans le film. Il a également noté que Kingpin n’est pas dans No Way Home. Quant à Vulture, son nom est apparemment tombé dans le film.

Il n’y a pas non plus de 6e méchant. C’est juste Sinister Five. – BSL (@bigscreenleaks) 25 octobre 2021

Le méchant de la scène post-crédits

Un Redditor a résumé certaines des fuites les plus récentes de No Way Home, affirmant que Rhino ne sera supprimé que quelques fois. C’est parce que Garfield se référera à lui, apparemment.

D’autres ont réagi aux informations, confirmant apparemment que Spider-Man: No Way Home ne comportera que cinq méchants.

Les 5 principaux méchants de #SpiderManNoWayHome seraient Green Goblin, Doc Ock, Sandman, Lizard et Electro, selon l’initié @RPK_NEWS1. pic.twitter.com/vNMM9BoE3g – Binge Watch This (@BingeWatchThis_) 26 octobre 2021

Comme toujours avec les fuites, il n’y a aucun moyen de vérifier tout cela. Mais ce sont des sources fiables qui ont divulgué des informations précises dans le passé. De plus, l’affirmation selon laquelle il n’y a pas de sixième méchant mystérieux dans le prochain film de Spider-Man est logique, compte tenu de ce que nous avons vu jusqu’à présent. Encore une fois, Sony et Marvel n’ont pas taquiné un sixième méchant dans la première bande-annonce.

Il y a cependant un autre méchant de Spider-Man à considérer. Le même Redditor note que Venom (Tom Hardy) apparaîtra dans les post-crédits. C’est quelque chose que nous avons déjà supposé, même si ce serait toujours une tournure choquante. Après tout, cette scène de générique de Venom 2 garantit que Venom apparaîtra dans No Way Home sous une forme ou une autre.

La deuxième bande-annonce de No Way Home devrait bientôt tomber, date à laquelle nous nous attendons à voir les méchants aux côtés des trois variantes de Spider-Man. Spider-Man: No Way Home sortira le 17 décembre.