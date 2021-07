L’introduction de l’automatisation dans la chaîne d’approvisionnement peut stimuler la production et assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie

Il est grand temps que l’immense secteur de la logistique et ses acteurs se mettent à investir largement dans le machine learning, l’intelligence artificielle, l’IOT, l’analytique.

Par le Dr Ambrish Kumar,

C’est l’ère du progrès technologique et de la transformation numérique. Chaque entreprise, secteur et industrie optimise les processus et les flux de travail à l’aide de la technologie et de l’automatisation progressive. Cela ne signifie pas qu’il supprime la main-d’œuvre ou réduit les possibilités d’emploi, mais il renverse la situation en termes d’efficacité du travail et apporte la rentabilité.

Le secteur de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement n’a pas suffisamment accéléré en termes de transformation numérique au fil des ans autant que d’autres industries. Cependant, nous avons assisté à des transformations technologiques progressives depuis les 3-4 dernières années. En raison de la croissance écrasante du secteur du commerce électronique et du marché, il y a eu une torsion dans les processus de logistique et de chaîne d’approvisionnement. De plus, les attentes des consommateurs sont devenues très élevées avec la commodité logistique que le commerce électronique a apportée à l’aide de la technologie et de l’automatisation. Le secteur de la logistique traditionnelle est toujours en équilibre avec les modèles de travail orthodoxes, il a du mal à répondre aux critères fixés par les acteurs du commerce électronique pour répondre aux demandes rapides des consommateurs finaux. Compte tenu de cela, de nombreuses start-ups et sociétés informatiques basées sur la technologie ont capitalisé sur la situation et mis en œuvre des solutions d’automatisation pour les domaines problématiques tels que la connectivité du premier et du dernier kilomètre, l’entreposage, les ramassages et livraisons express, les plateformes de réservation de fret en ligne pour le transport aérien. et le fret maritime, etc.

Le gouvernement indien met également en œuvre plusieurs mesures avec la technologie comme objectif principal. Il y a également eu plusieurs réformes économiques et développements d’infrastructures pour compléter l’automatisation afin qu’il y ait une chaîne d’approvisionnement transparente à l’avenir pour réduire consécutivement les coûts logistiques. Cela fera de l’Inde une plaque tournante mûre pour les investissements mondiaux dans la fabrication, l’entreposage et d’autres éléments de la chaîne d’approvisionnement. Nous pouvons voir des efforts de numérisation rigoureux de la part du gouvernement pour les processus douaniers pour les expéditions d’importation et d’exportation, avec des programmes phares sans visage, sans contact et sans papier tels que “Turant Customs”, e-Sanchit, SWIFT (Single Window Interface for Facilitating Trade and Direct Port Delivery) , ICEDASH, ATITHI et ainsi de suite. Ces initiatives ont été des transformations exemplaires et les plus attendues du gouvernement indien, qui a contribué à simplifier et à centraliser les processus prolongés qui prévalaient auparavant.

Le Gouvernement envisage et travaille également au développement de plates-formes centralisées et de guichets uniques qui intègrent les acteurs de la logistique, les exportateurs, les importateurs avec les ports, les CFS, les terminaux de fret, les douanes, les organismes commerciaux, etc afin que l’ensemble du réseau de la chaîne d’approvisionnement soit accessible. et visible depuis une seule fenêtre. L’un de ces modèles est le Port Community System (PCS) qui sera une grille centrale pour le suivi en temps réel des mouvements de conteneurs, des horaires des navires, à travers le réseau de la plupart des ports appartenant au gouvernement. L’intégration reliera les ports, le CFS, les lignes maritimes, les installations de transport multimodal, les fournisseurs de services du premier et du dernier kilomètre, les banques, etc. La politique nationale de logistique sur laquelle le gouvernement travaille met fortement l’accent sur la mise en place de plates-formes plus centralisées. et des solutions de guichet unique pour faciliter les processus de la chaîne d’approvisionnement et réduire les coûts logistiques par rapport aux 14 % actuels du PIB.

Un autre sujet de préoccupation est que, bien qu’il y ait une automatisation dans le secteur de la chaîne d’approvisionnement, et qu’il y ait eu des investissements, des acquisitions, des fusions au cours des dernières années, la numérisation se produit au niveau de l’entreprise ou de l’entité. C’est une aubaine qu’il y ait eu plusieurs start-ups qui ont excellé dans la résolution de la connectivité du premier et du dernier kilomètre et certaines sont devenues des licornes. Il y en a d’autres qui ont mis au point des solutions d’entreposage et de stockage basées sur la technologie. Il y en a quelques autres qui proposent des plateformes de réservation de fret en ligne. Cependant, il y a un manque d’intégration entre ces acteurs. Par conséquent, on peut toujours affirmer que, même si l’automatisation est en cours, l’objectif le plus important ne sera atteint que lorsqu’il y aura une intégration technologique entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

Il est grand temps que l’immense secteur de la logistique et ses acteurs se mettent à investir largement dans le machine learning, l’intelligence artificielle, l’IOT, l’analytique. Il existe une énorme quantité de données générées dans le secteur de la chaîne d’approvisionnement qui peuvent être optimisées et utilisées pour améliorer les processus en retard et tirer parti de l’expérience client. Les joueurs doivent se précipiter vers les processus avancés d’exploration de données pour utiliser à juste titre les données volumineuses qui ne peuvent pas être analysées à l’aide des techniques de traitement de données conventionnelles actuellement suivies. Cela aidera à l’analyse prédictive en aidant les entreprises et les organisations à prendre des décisions précises, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et réduisant les risques. L’IA aidera à prévoir les demandes des clients en fonction des caractéristiques des produits, à atténuer les risques imminents, à évaluer les marchés potentiels potentiels, à rationaliser l’offre, à équilibrer les tendances de la demande et de l’offre en fonction des données d’inventaire en temps réel, à réduire le gaspillage d’approvisionnement et de ressources, à améliorer les délais et les calendriers, anticipation et réflexion précises sur les possibilités futures, et amélioration de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement grâce à des temps de réaction et d’exécution optimisés. L’objectif ultime dans le secteur de la logistique doit être la mise en œuvre de la technologie blockchain qui conduira à une transparence et une visibilité complètes de l’ensemble de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement.

Le secteur de la logistique nécessite davantage d’applications Web et mobiles à partir desquelles les fabricants, exportateurs et importateurs peuvent s’asseoir à leur aise et bénéficier des services logistiques sur les fronts national et mondial avec une interférence réduite des médiateurs. Le secteur de la logistique largement fragmenté et désintégré a aggravé la situation pendant la pandémie lorsque le fonctionnement de diverses parties prenantes s’est arrêté en raison de blocages et d’autres mesures de quarantaine car ils n’étaient pas technologiquement équipés pour gérer un scénario chaotique aussi inattendu.

La pandémie a mis en évidence la nécessité d’une simple automatisation des flux de travail de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement. Il a montré comment la technologie contribue à la continuité des activités en de telles heures de désespoir. Un système logistique transparent et une chaîne d’approvisionnement sans failles et avec une visibilité absolue est le besoin du moment. L’Inde peut grimper plus haut sur l’indice mondial EoDB beaucoup plus rapidement si le secteur de la logistique reçoit une impulsion technologique.

(L’auteur est fondateur de Zipaworld et PDG du groupe, AAA 2 Innovate Private Ltd. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

