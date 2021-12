L’introduction de Lincoln Riley à l’USC était incroyablement embarrassante

Je suis sûr que Lincoln Riley savait qu’il y aurait des ajustements culturels lorsqu’il déménagerait de l’Oklahoma à Los Angeles, mais je ne pense pas que quoi que ce soit aurait pu le préparer à cela.

Je jure devant Dieu que j’ai regardé ça quatre fois sans croire que c’était réel. Éliminons d’abord l’évidence. L’USC est une grande école, l’une des plus grandes du pays, mais d’une manière ou d’une autre, ils ont fait croire que l’introduction de Riley avait été filmée dans la salle de conférence d’un Ramada à 14 heures un mercredi après-midi afin d’obtenir un tarif réduit.

La caméra ne montre jamais rien au-delà de la scène, ce qui me donne l’impression qu’il n’y avait rien d’autre autour. De plus, qui a pensé que c’était le moyen d’impressionner Lincoln Riley ? Oui, USC, nous l’avons compris, votre groupe a joué « Tusk » avec Fleetwood Mac en 1979, et vous continuez à faire de la chanson une chose pour une raison quelconque.

Vous savez qui n’était pas là en 1979 ? LINCOLN RILEY. Le mec a 38 ans. Avez-vous rencontré un homme de 38 ans qui a hâte de se mettre au Fleetwood Mac ? Ils n’existent pas. Si vous prétendez qu’ils existent, vous mentez.

Plus important encore, une grande partie de la construction d’un programme réussi est la capacité de recruter. Pour épater les ados. Pour montrer que vous comprenez leur génération. Cette célébration de 1979, organisée par, ce que je ne peux que supposer, était un booster dans la soixantaine dont le bien précieux est une Mazda Miata 2003 avec cette plaque d’immatriculation « TRJNS » a retardé le recrutement de Riley de trois ans avec cette seule vidéo.

D’autres écoles l’utiliseront pour se moquer de l’USC. L’école qui pensait « des lunettes de soleil sur un groupe, c’est vraiment amusant ! » Et qu’allez-vous faire si vous êtes Lincoln Riley ? L’USC vous paie énormément d’argent, je veux dire par l’enfer, peut-être que ce contrat est en partie la raison pour laquelle votre introduction nue a été organisée à la hâte comme une fête surprise conçue avec un préavis de trois heures. Vous ne pouvez pas vous moquer de ce qui se passe, car vous êtes le nouveau venu au bureau – et vous ne pouvez pas simplement vous enfuir, car cela a été organisé pour vous.

Je n’ai rien d’autre à dire. Wow USC, vous vous êtes vraiment surpassés. C’est du sarcasme. C’était nul.