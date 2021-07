L’introduction en bourse d’Absci reflète l’essor du marché de la biotechnologie et la croissance de l’industrie des sciences de la vie de PNW

Chercheurs Absci au siège social de l’entreprise à Vancouver, Washington (photo Absci)

Le prochain appel public à l’épargne pour Absci, société de biotechnologie basée à Vancouver, dans l’État de Washington, reflète un marché des introductions en bourse en plein essor et s’ajoute à la prospérité croissante des sociétés de biotechnologie du nord-ouest du Pacifique. Le succès de l’entreprise met également en évidence les liens encore ténus entre les communautés des sciences de la vie à Portland, Seattle et Vancouver BC

Absci, qui s’associe à d’autres sociétés biopharmaceutiques pour identifier et développer des candidats médicaments à base de protéines, a ses racines à Portland. En 2011, le PDG et natif de l’Oregon, Sean McClain, a créé l’entreprise par l’intermédiaire de l’Oregon Bioscience Incubator, avant de déménager en 2016 dans de plus grands laboratoires de l’autre côté du fleuve Columbia, à proximité de Vancouver.

Eric Rosenfeld, fondateur de l’Oregon Venture Fund. (Photo OVF)

Absci occupe une niche géographique inhabituelle, basée dans l’État de Washington mais faisant partie de la région de Portland. La société retire des employés des deux États, a déclaré Eric Rosenfeld, fondateur de l’Oregon Venture Fund, l’un des premiers investisseurs d’Absci.

“Certains d’entre nous regardent comment Immunex à Seattle a créé une génération d’investisseurs et d’entrepreneurs”, a déclaré Rosenfeld, faisant référence à la société de biotechnologie phare de Seattle fondée il y a des décennies. “Et nous espérons que cela aura un effet catalytique similaire ici.”

Oregon Venture Fund est le deuxième actionnaire investisseur de la société, soulignant comment le financement hyperlocal peut stimuler les efforts régionaux de biotechnologie qui changent la donne. L’entreprise a également reçu une subvention de 200 000 $ du bureau du gouverneur de Washington pour soutenir son déménagement à Vancouver.

Absci est la dernière d’une série de startups biotechnologiques de l’État de Washington à tester les marchés publics – d’autres, dont Impel Neuropharma, Sana Biotechnology, Athira Pharma et Silverback Therapeutics ont eu des introductions en bourse au cours de la dernière année. Icosovax, filiale de l’Université de Washington, vient de déposer les premiers documents de l’introduction en bourse cette semaine.

Renforcer la main-d’œuvre, augmenter les connexions régionales

Alors que les entreprises de biotechnologie prospèrent dans l’État de Washington, le besoin de talents en sciences de la vie augmente et les opportunités d’intégration régionale se multiplient.

L’entrée d’Absci sur le marché public reflète la maturation de l’écosystème biotechnologique du Nord-Ouest, a déclaré Leslie Alexandre, président et chef de la direction de Life Science Washington, le groupe de l’industrie des sciences de la vie de l’État.

Lorsqu’Alexandre est arrivé à Seattle il y a cinq ans, la ville se remettait encore de la perte de la société californienne Amgen, qui avait acquis Immunex puis fermé ses activités à Seattle à partir de 2014, supprimant plus de 600 emplois.

Les choses sont différentes maintenant, a déclaré Alexandre, alors que des entreprises telles que Seagen et Adaptive Biotechnologies deviennent publiques et se développent dans la région. « C’est gratifiant de voir de plus en plus d’entreprises rester ici pour la commercialisation », a-t-elle déclaré.

Leslie Alexandre, PDG de Life Science Washington. (Photo de Washington des sciences de la vie)

Rosenfeld a fait écho à ce point, notant que les entreprises de la région de Portland ont traditionnellement été acquises plus tôt dans leur durée de vie. Maintenant, il voit de plus en plus d’entreprises locales se développer pour les décennies à venir.

Il existe également une tendance récente des fondateurs de logiciels à succès de Seattle à faire le grand saut dans les sciences de la vie. Le groupe comprend des entrepreneurs tels que Sujal Patel, qui a vendu Isilon Systems à EMC pour 2,5 milliards de dollars et a cofondé en 2016 Nautilus Biotechnology, basé à Seattle, ou Terry Myerson, l’ancien cadre de Microsoft qui dirige la startup de données de santé Truveta dans la région de Seattle.

Mais Alexandre a déclaré qu’attirer des talents reste un défi.

“Cette croissance turbo sera de courte durée si nous ne parvenons pas à créer et à investir dans un plan complet sur dix ans pour répondre aux divers besoins en main-d’œuvre des sociétés de biotechnologie à croissance rapide telles qu’Absci”, a déclaré Alexandre. “Comme c’est le cas dans tout le pays, le talent est l’ingrédient qui limite le taux de croissance des entreprises des sciences de la vie à Washington.”

En réponse, Life Sciences Washington a lancé une initiative pour aider à recruter des personnes dans l’État. Alexandre mentionne également des initiatives pour former et éduquer la prochaine génération, telles que la bourse d’études de l’État de Washington et Washington STEM, mais elle aimerait en voir plus.

« J’aimerais voir un plan plus cohérent, intégrant tous ces programmes, afin que nous ne ménageions aucun effort pour attirer la prochaine génération de talents dans notre propre arrière-cour », a-t-elle déclaré.

Un rapport de 2019 de Life Science Washington a révélé que l’État employait plus de 35 000 personnes directement dans les sciences de la vie dans 1 100 entreprises.

De 2010 à 2019, l’emploi dans les sciences de la vie à Seattle et dans la région voisine de Bellevue a augmenté de 21 %, selon un récent rapport de JLL, un fournisseur mondial de services immobiliers et de gestion des investissements. Dans un rapport de 2019, la société immobilière commerciale CBRE a classé Seattle comme le premier pôle émergent des sciences de la vie aux États-Unis

Les emplois en sciences de la vie sont en hausse dans les régions de Seattle et de Bellevue. (JLL)

Rosenfeld aimerait voir des connexions plus étroites entre les régions métropolitaines de Seattle et de Portland.

« L’investissement est vraiment un sport local », a-t-il déclaré. « Les investisseurs veulent investir localement, et pouvoir collaborer avec des startups, presque quotidiennement ou hebdomadairement. Seattle et Portland sont actuellement un peu trop éloignés l’un de l’autre.

“Si nous avions un train express, ce serait fabuleux, bien sûr”, a déclaré Rosenfeld. « J’aimerais que les régions soient plus intégrées.

Les dirigeants locaux voient également un potentiel inexploité similaire d’intégration entre Vancouver, en Colombie-Britannique et Seattle, bien que certains liens émergent. Par exemple, la biotechnologie Zymeworks, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, a de nombreux postes ouverts sur son site de Seattle, et la Gates Foundation, basée à Seattle, a accordé à AbCellera, basée à Vancouver, deux projets au cours des quatre dernières années.

Absci se prépare à déménager dans un campus encore plus grand de 78 000 pieds carrés juste au nord-est de Vancouver à Battle Ground, a déclaré Rosenfeld. Absci compte également des employés aux États-Unis et à l’étranger, en particulier après sa récente acquisition de la société de biologie synthétique Totient et de la startup de deep learning Denovium. Jusqu’à présent, il a eu de la chance dans le recrutement dans la région de Vancouver, a déclaré Rosenfeld.

Le faible coût de la vie, la proximité de Portland et d’autres commodités sont une attraction, a-t-il noté. «Vancouver, ou Battle Ground, est magnifique. J’espère donc que ce sera une incitation pour les gens à vouloir vivre et travailler dans la région ici. »

La croissance régionale des biotechnologies trouve également son origine dans de solides institutions de recherche, telles que le Fred Hutchinson Cancer Research Center et l’Université de Washington à Seattle et le Pacific Northwest National Laboratory dans l’est de Washington. À Portland, l’Oregon Health Sciences Institute a créé des dizaines d’entreprises.

Boom des biotechnologies

Les introductions en bourse des biotechnologies sont en plein essor. (Évaluer le graphique)

Absci et d’autres sont également soutenus par un marché croissant des introductions en bourse des biotechnologies. Il cherche à lever 100 millions de dollars, selon ses récents dépôts auprès de la SEC – bien que les introductions en bourse aient récemment collecté plus que les estimations initiales. Sana Biotechnology, basée à Seattle, par exemple, a levé 587 millions de dollars lors de son introduction en bourse en février de cette année, après avoir annoncé son intention de lever jusqu’à 150 millions de dollars lors de sa première demande d’introduction en bourse un mois plus tôt. Et ce n’est qu’un signe des temps.

Au cours de la dernière décennie, les introductions en bourse dans le domaine de la biotechnologie ont augmenté, en partie grâce aux progrès de la génomique, de l’édition de gènes, des thérapies cellulaires et d’autres domaines. Les introductions en bourse des biotechnologies ont atteint un sommet historique l’année dernière, selon Biopharma Dive, et se sont accélérées au cours de la première partie de 2021. À la fin du mois de juin, 49 sociétés de biotechnologie étaient devenues publiques, levant collectivement 8,8 milliards de dollars.

Et ce nombre n’inclut pas le pic d’entreprises publiques via la voie SPAC – qui a rapporté plus d’argent combiné que les introductions en bourse traditionnelles cette année à l’échelle internationale, selon Endpoints News.

« Le montant des investissements qui se déversent dans la biotechnologie et les sciences de la vie est incroyable », a déclaré Alexandre. “Les investisseurs se sont vraiment réveillés et ont vu l’opportunité.”

En plus de Sana, d’autres offres publiques récentes de biotechnologie dans la région de Seattle incluent Impel NeuroPharma, qui a levé 80 millions de dollars grâce à son introduction en bourse en avril ; Silverback Therapeutics, qui a levé 241 millions de dollars lors de son introduction en bourse en décembre dernier ; et Athira Pharma, qui a levé 204 millions de dollars en septembre. Nautilus Biotechnology, une startup de la protéomique, a récemment levé 345 millions de dollars via son SPAC.

La croissance de la biotechnologie reflète également un marché en plein essor des introductions en bourse dans tous les domaines. Le volume en dollars de l’introduction en bourse pour 2021 a atteint 171 milliards de dollars à la mi-juin, dépassant le record de 2020 de 168 milliards de dollars. CB Insights a récemment dénombré 503 IPOS dans le monde au milieu de cette année, contre 672 en 2020.

Les startups basées à Seattle Remitly et Rover (via un SPAC) devraient devenir publiques cette année, tandis que Paymentus a fait son introduction en bourse en mai.

La région de Portland, avec son écosystème de startups plus petit, a mis fin à une sécheresse d’introduction en bourse de dix ans en 2018 lorsque le fabricant de lasers basé à Vancouver, dans l’État de Washington, nLight est devenu public. En juin 2020, ZoomInfo, également de Vancouver, a levé 887 millions de dollars lors de son introduction en bourse.