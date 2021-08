L’introduction en bourse d’Ami Organics Rs 570 crore s’ouvre le 1er septembre; vérifier la prime du marché gris, la fourchette de prix, la taille du lot, les détails de l’offre

Ami Organics est l’un des principaux fabricants d’intermédiaires pharmaceutiques pour certains API clés, notamment le dolutégravir, la trazodone, l’entacapone, le nintédanib et le rivaroxaban. Image : .

Ami Organics Rs 569,63-crore IPO ouvrira aux souscriptions le 1er septembre 2021, au prix de Rs 603-610 par action d’une valeur nominale de Rs 10 chacun. Jusqu’à présent cette année, Ami Organics IPO est le 40e numéro. Malgré le dépôt des documents préliminaires auprès de SEBI, la société n’a pas pu lancer l’introduction en bourse en 2018. Il s’agit de la deuxième tentative de la société d’émission publique. Sur le marché primaire, les actions d’Ami Organics ont été cotées à une prime de Rs 67 par rapport au prix de l’introduction en bourse. Vendredi, sur le marché gris, les actions d’Ami Organics se négociaient à Rs 677, une prime de 11% par rapport au prix d’émission, selon les personnes qui négocient des actions non cotées des sociétés.

Ami Organics rejoindra Aarti Industries, Hikal Ltd, Valiant Organics, Vinati Organics, Neuland Organics et Atul Ltd, une fois son introduction en bourse terminée. Les investisseurs peuvent faire des offres pour un minimum de 24 actions et en multiples par la suite. Cela se traduira par un montant d’investissement minimum de Rs 14 640 par lot à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Jusqu’à la moitié de l’offre nette sera réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 35 % aux investisseurs de détail et les 15 % restants aux investisseurs non institutionnels (NII). Le ratio cours/bénéfice basé sur le BPA dilué sur une base consolidée retraitée pour l’exercice 21 pour l’émetteur situé dans le haut de la fourchette de prix atteint 35,59 par rapport au ratio PE moyen du groupe de pairs du secteur de 48,91. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les exercices financiers de l’année dernière est de 29,09 pour cent.

Ami Organics est l’un des principaux fabricants d’intermédiaires pharmaceutiques pour certains API clés, notamment le dolutégravir, la trazodone, l’entacapone, le nintédanib et le rivaroxaban. Outre le marché intérieur, Ami Organics fournit des intermédiaires pharmaceutiques utilisés pour la fabrication d’API et de NCE à diverses sociétés pharmaceutiques multinationales qui s’adressent aux marchés importants et à croissance rapide d’Europe, de Chine, du Japon, d’Israël, du Royaume-Uni, d’Amérique latine et des États-Unis. . “Ami Organics a continuellement investi dans des activités de R&D pour rester en tête et créer un facteur de différenciation et de durabilité par rapport à ses concurrents”, a déclaré Axis Capital dans une note d’introduction en bourse.

Récemment, Ami Organics a finalisé l’acquisition de deux usines de fabrication supplémentaires exploitées par Gujarat Organics Ltd (GOL) conformément à sa stratégie de croissance inorganique consistant à s’implanter davantage dans le secteur des produits chimiques de spécialité. Plus précisément, à la suite de l’acquisition, elle a acquis les conservateurs (parabènes et formulations de parabènes qui ont une utilisation finale dans les industries des cosmétiques, de l’alimentation animale et des soins personnels) et les activités de produits chimiques de spécialité de GOL (avec une utilisation finale dans, entre autres, les cosmétiques, les colorants et les industries agrochimiques).

