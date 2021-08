L’introduction en bourse d’Ami Organics s’ouvre le 1er septembre, nouvelle émission d’actions réduite ; 2ème tentative d’émission publique du cabinet

Il s’agit de la deuxième tentative d’Ami Organics d’entrer en bourse. En 2018, Ami Organics avait déposé des documents préliminaires auprès de SEBI

Ami Organics, fabricant de produits chimiques de spécialité, IPO ouvrira aux souscriptions la semaine prochaine le 1er septembre et se clôturera le 3 septembre. L’émission comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 200 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de 60,59 actions lakh, constituant jusqu’à 7 actions lakh par Parul Chetankumar Vaghasia, jusqu’à 15 actions lakh par Girishkumar Limbabhai Chovatia, jusqu’à 30,50 actions lakh par Kiranben Girishbhai Chovatia, jusqu’à 1,74 action lakh par Arun Jayantkumar Panya, entre autres.

Ami Organics, en consultation avec les principaux gestionnaires de livres, a entrepris un placement pré-IPO d’actions d’une valeur de Rs 100 crore. La taille du nouveau numéro a été réduite de Rs 100 crore. La société dans son projet de prospectus de hareng rouge avait mentionné la nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 300 crore. Il s’agit de la deuxième tentative d’Ami Organics d’entrer en bourse. En 2018, Ami Organics avait déposé des documents préliminaires auprès de SEBI et reçu l’approbation du régulateur des marchés des capitaux pour lancer l’offre publique initiale. Cependant, il n’a pas lancé l’introduction en bourse.

Intensive Fiscal Services Pvt Ltd, Ambit Pvt Ltd et Axis Capital Ltd sont les principaux responsables du problème. Link Intime Private Ltd est le registraire du problème. Une fois l’inscription réussie, Ami Organics rejoindra Aarti Industries, Hikal Ltd, Valiant Organics, Vinati Organics, Neuland Organics et Atul Ltd. 29,09 pour cent.

Ami Organics a prévu d’utiliser le produit net et le produit du placement pré-IPO pour le remboursement de certaines dettes de la société d’une valeur de Rs 140 crore, pour financer les besoins en fonds de roulement de la société d’une valeur de Rs 90 crore, et à des fins générales de l’entreprise. La société tire une part importante de son chiffre d’affaires de la vente d’intermédiaires pharmaceutiques utilisés dans les principes actifs pharmaceutiques (API), qui comprend principalement la vente de produits dans les domaines thérapeutiques des antipsychotiques, antirétroviraux, anticancéreux, anti- dépresseur, anti-parkinsonien, anti-inflammatoire et anticoagulant.

Récemment, Ami Organics a finalisé l’acquisition de deux usines de fabrication supplémentaires exploitées par Gujarat Organics Ltd (GOL) conformément à sa stratégie de croissance inorganique consistant à s’implanter davantage dans le secteur des produits chimiques de spécialité. Plus précisément, à la suite de l’acquisition, elle a acquis les conservateurs (parabènes et formulations de parabènes qui ont une utilisation finale dans les industries des cosmétiques, de l’alimentation animale et des soins personnels) et les activités de produits chimiques de spécialité de GOL (avec une utilisation finale dans, entre autres, les cosmétiques, les colorants et les produits agrochimiques les industries).

