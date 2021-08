L’introduction en bourse de CarTrade s’ouvre le 9 août, la prime du marché gris s’envole de 43 % ; vérifier la fourchette de prix, la taille de l’introduction en bourse, les détails de l’offre

Sur le marché gris mardi, les actions CarTrade Tech cotaient à une prime de Rs 690 par rapport au prix de l’introduction en bourse

L’introduction en bourse de CarTrade Tech à 2 999 crores de roupies sera ouverte à la souscription le 9 août 2021, à une fourchette de prix de 1 585 à 1 618 roupies par action d’une valeur nominale de 10 roupies chacune. L’appel d’offres pour les investisseurs clés s’ouvrira le vendredi 6 août. L’émission publique de cette plate-forme de petites annonces automobiles en ligne sera entièrement une offre de vente (OFS) de 1,85 crore d’actions. Dans le cadre de l’OFS, CMDB II déchargera 22,64 actions de lakh, Highdell Investment Ltd vendra 84,09 actions de lakh, Macritchie Investments Pte Ltd offrira 50,76 actions de lakh et Springfield Venture International cédera 17,65 actions de lakh. Actuellement, Highdell Investment détient une participation de 34,44 pour cent, CMDB II détient une participation de 11,93 pour cent, MacRitche Investment a une participation de 26,48 pour cent et Springfield Venture International détient une participation de 7,09 pour cent dans CarTrade.

Sur le marché gris mardi, les actions CarTrade Tech cotaient à une prime de Rs 690 par rapport au prix de l’introduction en bourse. Les actions de CarTrdae Tech se négociaient à 2 308 roupies chacune, une prime de 43% sur le marché gris, selon les personnes qui négocient des actions de sociétés non cotées. La moitié de l’offre nette a été réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 35 pour cent aux investisseurs de détail et les 15 pour cent restants aux investisseurs non institutionnels. CarTrade est soutenu par des investisseurs de renom tels que Warburg Pincus, Temasek, JP Morgan et March Capital.

Les investisseurs peuvent faire des offres pour un minimum de 9 actions et en multiples par la suite, ce qui implique un investissement minimum de Rs 14 562 par lot. Les investisseurs sont tenus de s’assurer que le compte bancaire utilisé pour soumissionner est lié à leur PAN. Les enchérisseurs individuels de détail ont également la possibilité de soumettre la demande directement à la banque ASBA ou d’utiliser la fonction de commerce en ligne, de demat et de compte bancaire liés. Le ratio cours/bénéfice basé sur le BPA dilué pour l’exercice 21 pour la société située dans le haut de la fourchette de prix est de 84,31. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices s’est établi à 3,52 pour cent. L’émission sera fermée aux souscriptions le 11 août 2021.

CarTrade Tech est une plate-forme automobile multicanal avec une couverture et une présence sur tous les types de véhicules et des services à valeur ajoutée via ses marques – CarWale, CarTrade, Shriram Automall, BikeWale, CarTradeExchange, Adroit Auto et AutoBiz. Axis Capital, Citigroup Global Markets India, Kotak Mahindra Capital Company et Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited sont les banquiers d’investissement de l’émission. Link Intime India Private Ltd est le registraire du problème.

