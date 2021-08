L’introduction en bourse de Chemplast Sanmar reste à ce jour sous-souscrite le dernier jour de la vente ; vérifier la prime du marché gris

Les investisseurs particuliers sont la seule catégorie d’investisseurs à avoir entièrement souscrit à leur part de l’émission de Chemplast Sanmar

L’introduction en bourse de Chemplast Sanmar reste à ce jour sous-souscrite le dernier jour de souscription. Les investisseurs n’ont jusqu’à présent fait d’offres que pour 33 % de l’ensemble de l’introduction en bourse. Chemplast Sanmar cherche à lever 3 850 crores de roupies via l’introduction en bourse, offrant des actions dans la fourchette de prix fixe de 530 à 541 roupies par action de valeur nominale de 5 roupies. Les investisseurs peuvent faire une offre pour l’émission jusqu’à jeudi soir dans un lot de 27 actions. et multiples par la suite. Chemplast Sanmar est un fabricant de produits chimiques de spécialité qui se concentre sur la résine PVC en pâte de spécialité et la fabrication sur mesure de matières premières et intermédiaires pour les secteurs pharmaceutique, agrochimique et de chimie fine.

Mise à jour de l’abonnement

Les investisseurs particuliers sont la seule catégorie d’investisseurs à avoir entièrement souscrit à leur part de l’émission. Les investisseurs de détail ont fait une offre pour 1,6 fois leur part ou pour 1,16 crore d’actions. Les investisseurs non institutionnels ont fait une offre pour seulement 9% de la partie réservée, soumettant des offres pour seulement 9,27 actions lakh contre 1,08 crore offert. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) n’ont jusqu’à présent placé que 2% de leur part, enchérissant pour 3,4 lakh actions contre les 2,17 crores d’actions proposées. Des offres globales ont été placées pour 1,29 crore d’actions contre 3,99 crore d’actions proposées aux investisseurs.

Sur le marché gris, les actions de Chemplast Sanmar se négociaient à une faible prime de Rs 18-20 par action, soit seulement 3,7% du prix d’introduction en bourse. La prime du marché gris pour Chemplast Sanmar a baissé depuis l’ouverture de l’introduction en bourse aux souscriptions. L’introduction en bourse est un mélange d’une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 1 300 crore et d’une offre de vente (OFS) d’une valeur de Rs 2 550 crore. Après l’introduction en bourse, la participation du groupe promoteur dans Chemplast Sanmar passera de 100 % à 55 %, tandis que la participation publique passera à 45 %.

Titres Hem

Abonnez-vous à long terme

La société apporte l’émission à une fourchette de prix de Rs 530-541 par action à un P/E multiple de 24 sur le BPA post-émission FY21. Ayant une solide position sur le marché des produits chimiques de spécialité, la société est bien positionnée pour saisir une dynamique industrielle favorable. En outre, l’industrie dans laquelle l’entreprise occupe une position de leader présente de fortes barrières à l’entrée. Par conséquent, en tenant compte de tout ce qui précède, nous recommandons « L’abonnement à long terme » en cas de problème.

Services Financiers Marwadi

Abonnez-vous (avec prudence)

Compte tenu du BPA ajusté de l’exercice 21 de Rs 25,95 sur une base post-émission, la société va être cotée à un P/E de 20,85 avec une capitalisation boursière de Rs 85 537 mn, tandis que ses pairs, à savoir PI Industries et SRF se négocient à un P/E de 61,16 et 37,26 respectivement. Nous attribuons une note « S’abonner (avec prudence) » à cette introduction en bourse, car la société est bien placée pour saisir la dynamique favorable du secteur. La valeur nette d’inventaire négative ainsi que les jours fournisseurs plus élevés nous obligent à rester prudents dans une perspective à plus long terme.

Courtage Religare

Vision positive dans une perspective à long terme

Nous pensons que CSL est bien placée pour profiter des tendances de croissance de l’industrie compte tenu de son portefeuille de produits diversifié qui diminue le risque associé à un produit particulier, des installations de fabrication verticalement intégrées et un solide soutien parental. Sur le plan financier, ses coentreprises et sa société associée affichent des pertes sur les 3 dernières années, ce qui reste préoccupant. Néanmoins, nous avons une vision positive de l’entreprise dans une perspective à long terme.

Principaux risques : i) Ses coentreprises et sa société associée affichent des pertes au cours des 3 dernières années. ii) L’entreprise a une dette élevée.

