L’introduction en bourse de Chemplast Sanmar Rs 3 850 cr est ouverte à la souscription ; prime du marché gris faible, devriez-vous acheter?

L’introduction en bourse de 3 850 crores de Rs de Chemplast Sanmar a été ouverte à la souscription aujourd’hui dans la fourchette de prix fixe de 530 à 541 Rs par action. Les investisseurs peuvent souscrire à l’introduction en bourse dans un lot de 27 actions et des multiples par la suite jusqu’à vendredi soir. Avant l’introduction en bourse, la société a réussi à lever 1 732 crores de roupies auprès de 78 investisseurs phares, y compris des noms de renom tels que Goldman Sachs, Abu Dabhi Investment Authority, BNP Paribas, HDFC, SBI, entre autres. Chemplast Sanmar est un fabricant de produits chimiques de spécialité qui se concentre sur la résine PVC en pâte de spécialité et la fabrication sur mesure de matières premières et intermédiaires pour les secteurs pharmaceutique, agrochimique et de chimie fine.

À propos du problème

L’émission publique de Chemplant Sanmar est un mélange d’une offre de vente (OFS) par des investisseurs existants d’une valeur de Rs 2.550 crore et d’une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 1.300 crore. Sur l’ensemble de l’émission, 75 % ou 53,37 millions d’actions sont réservées aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), tandis que les investisseurs non institutionnels (NII) peuvent soumissionner pour 15 % de l’introduction en bourse ou 10,67 millions d’actions. Cela ne laisse que 10 % pour les investisseurs particuliers, soit 7,12 millions d’actions. Après l’émission, la participation du groupe promoteur passera de 100 % avant l’introduction en bourse à 54,99 %. La participation publique passera à 45,01 %. Chemplant Sanmar a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser les fonds levés via la nouvelle émission pour le remboursement anticipé des NCD émis par la société, en totalité, indépendamment d’autres objectifs de l’entreprise.

Dans l’espace non coté, les actions de Chemplast Sanmar se négocient avec une prime de 30 Rs par action, soit seulement 5% au-dessus de l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse, ont déclaré des personnes travaillant dans l’espace non coté. Les actions de la société ont continué à se négocier dans la même fourchette au cours des derniers jours.

Faut-il acheter ?

« Considérant le BPA ajusté FY-21 de Rs 25,95 sur une base post-émission, la société va être cotée à un P/E de 20,85 avec une capitalisation boursière de Rs 85 537 mn, tandis que ses pairs, à savoir PI Industries et SRF se négocient à un P/E de 61,16 et 37,26 respectivement », ont déclaré les analystes de Marwadi Financial Services. « Nous attribuons la note « S’abonner (avec prudence) » à cette introduction en bourse, car la société est bien placée pour saisir une dynamique industrielle favorable. Cependant, la valeur liquidative négative et les jours de paiement plus élevés nous incitent à la prudence dans une perspective à plus long terme », ont-ils ajouté.

Les analystes d’Angel Broking ont souligné que Chemplast Sanmar a contracté un endettement important et que les prêteurs ont imposé certaines conditions restrictives à la société, ce qui inquiète les investisseurs. “À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, l’action se négociera à un multiple P/E de 17,7xFY21 EPS, ce qui représente une décote par rapport aux autres acteurs de la chimie”, a déclaré Angel Broking. La société de courtage a déclaré qu’elle avait une recommandation «neutre» sur l’introduction en bourse étant donné les inquiétudes dues à la dette élevée dans les livres et à la valeur nette négative.

