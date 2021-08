L’introduction en bourse de Chemplast Sanmar s’ouvre le 10 août ; vérifier la fourchette de prix, l’activité du marché gris, la taille de l’émission, d’autres détails

Une fois l’inscription réussie, Chemplast Sanmar rejoindra PI Industries, SRF Ltd, Finolex Industries et Navin Fluorine International Ltd.

Chemplast Sanmar Rs 3 850 crore ouvrira à la souscription le mardi 10 août 2021, à une fourchette de prix de Rs 530 à 541 par action d’une valeur nominale de Rs 5 chacune. La société envisage une introduction en bourse, après avoir été radiée il y a près d’une décennie. L’émission publique du fabricant de produits chimiques de spécialité se clôturera le jeudi 12 août. L’offre comprend de nouvelles actions d’émission d’une valeur de Rs 1 300 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum d’actions d’une valeur de Rs 2 550 crore par les promoteurs. L’OFS comprend la vente d’actions d’une valeur de 2 463 crores de roupies par Sanmar Holdings Ltd et d’actions de capital de 86,5 crores de roupies par Sanmar Engineering Services Ltd. Chemplast Sanmar a été radié de la cote BSE, NSE et MSE avec effet au 25 juin 2012, 18 juin 2012 et 25 juin 2012, respectivement.

Aucune activité sur le marché gris n’a été observée à Chemplast Sanmar, selon les personnes qui négocient des actions de sociétés non cotées. Les investisseurs peuvent enchérir sur un minimum de 27 actions et par multiples par la suite. Un minimum de Rs 14 607 par lot dans la fourchette supérieure du prix de l’introduction en bourse. Jusqu’à 75 pour cent de l’offre nette seront réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 15 pour cent aux investisseurs non institutionnels et les 10 pour cent restants aux investisseurs de détail. Les investisseurs sont tenus de s’assurer que le compte bancaire utilisé pour soumissionner est lié à leur PAN.

Nouvelles connexes

RIL, SBI, Titan, Vodafone Idea, Adani Green, Devyani, Windlas, Exxaro, Krsnaa IPO, actions Cipla en bref Share Market EN DIRECT: Nifty ouvre à un nouveau sommet historique au-dessus de 16 290, Sensex franchit 54 500 pour la première fois IPO Windlas Biotech entièrement souscrit : la prime du marché gris s’envole ; devriez-vous investir en tant qu’actions offertes à 65x PE

Une fois la cotation réussie, Chemplast Sanmar rejoindra PI Industries, SRF Ltd, Finolex Industries et Navin Fluorine International Ltd. Le ratio P/E de l’industrie s’élève à 43,1x. Les coordinateurs mondiaux et les principaux gestionnaires de livres incluent ICICI Securities, Axis Capital, Credit Suisse Securities Pvt Ltd, IIFL Securities, Ambit Pvt Ltd, BOB Capital Markets Ltd, HDFC Bank, IndusInd Bank et YES Securities. Les sept coordinateurs mondiaux et chefs de file de tenue de livres et deux chefs de file de tenue de livres associés à l’offre de Chempalst Sanmar ont traité 44 émissions publiques au cours des trois dernières années, dont 12 ont été clôturées en dessous du prix de l’offre le jour de la cotation. Le registraire de l’émission est KFin Technologies Pvt Ltd.

En décembre 2020, sa dette nette s’élevait à 1 187,58 crores de roupies. Chemplast Sanmar est un fabricant de produits chimiques de spécialité en Inde qui se concentre sur la résine PVC en pâte de spécialité et la fabrication sur mesure de matières premières et intermédiaires pour les secteurs pharmaceutique, agrochimique et de la chimie fine. La production totale de résine PVC en pâte de spécialité en Inde au cours de l’exercice 2020 s’élevait à 78 KTPA contre une demande de 143 KTPA. En Inde, Grasim Industries Ltd. (y compris Aditya Birla Chemicals), DCM Shriram Limited (DCM Shriram), Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd. (GACL) et Reliance Industries Limited (RIL) ont une capacité combinée de plus de 2 800 KTPA.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.