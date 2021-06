L’introduction en bourse de Dodla Dairy se clôture avec un abonnement de 45,61 fois

in

L’offre publique initiale comprenait une nouvelle émission de Rs 50 crore et une offre de vente de 1 09 85 444 actions.

L’offre publique initiale de Dodla Dairy a été souscrite 45,61 fois le dernier jour de souscription vendredi.

L’offre publique initiale (IPO) de 520,17 crores de roupies a reçu des offres pour 38 80 64 950 actions contre 85 07569 actions proposées, selon une mise à jour sur le NSE.

La catégorie des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a été souscrite 84,88 fois, les investisseurs non institutionnels 73,26 fois et les investisseurs particuliers (RII) 11,33 fois.

L’offre était dans une fourchette de prix de Rs 421-428 par action.

Dodla Dairy, une entreprise laitière de premier plan dans le sud de l’Inde, a déclaré mardi avoir levé un peu plus de 156 crores de roupies auprès d’investisseurs clés.

Le produit de l’émission sera utilisé pour le paiement de certains emprunts, le financement des dépenses d’investissement de la société et pour les besoins généraux de l’entreprise.

Les opérations de la société en Inde sont principalement réparties dans quatre États : l’Andhra Pradesh, le Telangana, le Karnataka et le Tamil Nadu. Ses opérations internationales sont basées en Ouganda et au Kenya.

ICICI Securities et Axis Capital étaient les gestionnaires de l’offre.

