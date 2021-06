L’introduction en bourse de Dodla Dairy sera ouverte aux souscriptions le 16 juin ; vérifier la fourchette de prix, la taille de l’émission, d’autres détails

Après l’émission, la participation des promoteurs dans la société passera à 64,17% par rapport aux 68,52% actuels.

Dodla Dairy entrera dans Dalal Street la semaine prochaine pour lever Rs 520 crore grâce à une offre publique initiale (IPO), comprenant une nouvelle émission d’actions et une offre de vente par les actionnaires existants. L’introduction en bourse devrait s’ouvrir le 16 juin et se clôturer le 18 juin. Les investisseurs peuvent faire une offre pour les actions de Dodla Dairy Limited à la fourchette de prix fixe de 421 à 428 Rs par action, dans un lot de 35 actions et des multiples par la suite. La société avait déposé des projets de documents auprès de SEBI plus tôt cette année et avait reçu l’approbation du régulateur des marchés des capitaux pour lancer son offre publique au cours de la dernière semaine d’avril.

L’émission de Dodla Dairy consiste en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 50 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de 1,09 crore d’actions d’une valeur nominale de Rs 10 chacune. Les actionnaires vendeurs sont les promoteurs Dodla Sunil Reddy et Dodla Deepa Reddy, ainsi que TPG Dodla Dairy Holdings. Après l’émission, la participation des promoteurs dans la société passera à 64,17% par rapport aux 68,52% actuels. La participation publique dans Dodla Dairy s’améliorera à 35,83 % contre 31,48 % avant l’émission. Le nombre d’actions de Dodla Dairy passera à 5,95 crore.

50% de l’émission ou environ 60,76 actions de lakh lakh proposées ont été réservées aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB). Les investisseurs non institutionnels (NII) peuvent soumissionner pour 18,23 parts de capital lakh ou 15% de l’émission totale. Les investisseurs de détail sont éligibles pour 35% de l’émission totale ou 42,53 parts de capital lakh. Dodla Dairy prévoit d’utiliser les fonds collectés via la nouvelle émission pour rembourser ou rembourser par anticipation la dette contractée par la société. Une partie des fonds sera également utilisée pour couvrir les besoins supplémentaires en dépenses d’investissement.

Dodla Dairy est une entreprise laitière intégrée basée dans le sud de l’Inde. La principale source de revenus de l’entreprise provient de la vente de lait et de produits laitiers à valeur ajoutée sur le marché des consommateurs de marque. L’entreprise vend du lait frais, du ghee, du beurre, du caillé, du paneer, entre autres produits laitiers, destinés à la consommation à domicile. Ils vendent du lait UHT, du lait aromatisé, de la crème glacée et des boissons telles que le babeurre sous leur marque, principalement pour la consommation directe, selon Axis Capital. L’entreprise a continué d’être rentable au cours des trois derniers exercices.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.