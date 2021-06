L’introduction en bourse de Flipkart n’a pas de calendrier précis, dit Walmart; épicerie, commerces de gros au service des PME domaines clés

in

Au milieu des récentes spéculations sur le calendrier de l’offre publique initiale (IPO) imminente de Flipkart, propriété de Walmart, la présidente et chef de la direction de Walmart International, Judith McKenna, a maintenant précisé qu’il n’y avait “pas de calendrier spécifique à ce sujet”. S’exprimant lors de la conférence virtuelle DbAccess Global Consumer Conference 2021 de la Deutsche Bank, McKenna a déclaré: «Ce n’est (l’introduction en bourse de Flipkart) pas un résultat, ce n’est pas un objectif pour nous de le faire. Mais si nous bâtissons une entreprise solide et que nous continuons à faire les choses que nous devons faire pour assurer cette croissance à long terme et durable, c’est une voie possible que nous envisagerions à l’avenir, mais certainement pas de calendrier précis à ce sujet . “

Flipkart est actuellement en pourparlers pour lever 3 milliards de dollars auprès de SoftBank Group et d’autres investisseurs et vise une valorisation d’environ 40 milliards de dollars avant son introduction en bourse dès le quatrième trimestre de cette année, comme le prévoit la société, avait récemment rapporté Bloomberg. Flipkart Internet – la branche de marché de la société de commerce électronique Flipkart appartenant à Walmart – avait signalé une augmentation de 32% de ses revenus à Rs 6 317,7 crore en FY20, contre Rs 4 803,9 crore en FY19 alors que les pertes avaient également augmenté de 19% à Rs 1 936,6 crore en FY20 à partir de Rs 1,624,4 crore en FY19, les dépôts réglementaires de Tofler avaient montré. De même, sa branche de vente en gros Flipkart India Private Limited avait signalé une augmentation de 12% de ses revenus pour l’exercice 20 à 34 610 crores de Rs, contre 30 931 crores de Rs au cours du dernier exercice. Ses pertes, cependant, avaient diminué de 18% à 3 150 crores de Rs en FY20 contre 3 835 crores de Rs en FY19.

Même si les revenus de l’entreprise se sont améliorés au cours des dernières années, la voie de la rentabilité pour Flipkart n’est toujours pas définie, même si c’est l’objectif final. Dans le cadre de la rentabilité de toutes les activités de Walmart, la société continuerait à investir dans celles-ci, y compris Flipkart, pour s’assurer que « nous rencontrons les clients là où ils ont besoin de nous. » Mckenna a déclaré que cela pourrait cependant allonger un peu le chemin de la rentabilité. « Parfois, cela nécessite des investissements et peut allonger un peu la courbe, car une fois que nous l’avons mis en place, nous pouvons vraiment doubler les choses comme AdTech et les services financiers aux personnes qui sont ces flux de bénéfices qui peuvent affluer dans . “

Le cadre supérieur de Walmart International a également évoqué la verticale interentreprises de Flipkart appelée Flipkart Wholesale. L’entreprise a été lancée en septembre de l’année dernière avec l’acquisition de l’activité de vente en gros de Walmart en Inde, qui exploitait 28 magasins de gros Best Price cash-and-carry proposant près de 5 000 articles. En février de cette année, Flipkart Wholesale s’était également étendu au segment de l’épicerie, qui fait également partie des domaines prioritaires de l’entreprise. Flipkart avait déjà son entreprise de livraison d’épicerie B2C Flipkart Supermart qui n’a pas connu autant de succès que ses concurrents, notamment JioMart, Grofers, etc.

«Cependant, l’un des domaines d’investissement que nous réalisons est dans le commerce de gros, qui dessert les petites et moyennes entreprises… mais vous avez également une entreprise d’épicerie naissante. La pénétration de l’épicerie en Inde est massivement faible, accélérée par Covid. Nous venons d’agrandir notre bureau là-bas et c’est l’un des rares domaines où Walmart peut vraiment aider et soutenir en termes d’apprentissage pour travailler avec cela », a ajouté McKenna.

Alors que Covid avait eu un impact sur la vente de produits non essentiels via des plateformes de commerce électronique telles que Flipkart l’année dernière en raison de restrictions de livraison, cela a été dans une certaine mesure compensé par la croissance du segment de l’épicerie. C’est une autre raison pour laquelle Walmart se concentre sur le marché de l’épicerie. «Il y a des fermetures locales en place pour le moment, mais cela aura un impact à court terme… S’il y a un domaine dans lequel je pense que nous verrons une plus grande accélération, c’est l’épicerie pour l’Inde. C’est pourquoi nous pensons vraiment à cela également », a ajouté McKenna, soutenue par l’accent mis par l’Inde sur la pénétration numérique par le biais d’initiatives telles que UPI.

