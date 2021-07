L’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences à 1 513,6 crores de roupies fixe une fourchette de prix ; vérifier la taille du lot d’enchères, la date d’inscription, d’autres détails

Glenmark Life Sciences est une filiale de Glenmark Pharmaceuticals.(Image représentative)

L’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences sera ouverte aux souscriptions le mardi 27 juillet, à une fourchette de prix de 695 à 720 Rs par action d’une valeur nominale de 2 Rs chacune. La nouvelle émission a été réduite à des actions d’une valeur de 1 060 crore de Rs contre 1 160 crore de Rs précédent. De même, l’émission comprendra une offre de vente (OFS) pouvant aller jusqu’à 63 actions lakh, contre 73,05 actions lakh auparavant. À la fourchette de prix la plus élevée de l’émission, Glenmark Life Sciences augmentera d’environ 1 513,6 crore de roupies.

Les investisseurs peuvent faire des offres pour un minimum de 20 actions et en multiples de celles-ci. Pas plus de 50 pour cent de l’offre sera réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), jusqu’à 35 pour cent pour les investisseurs de détail et les 15 pour cent restants pour les investisseurs non institutionnels (NII). Glenmark Life Sciences est une filiale de Glenmark Pharmaceuticals. Le coût moyen d’acquisition des actions détenues par les promoteurs vendeurs est de 0,14 Rs par action et le prix d’offre à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix est de 720 Rs par action. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 65,88 %.

Selon le prospectus de hareng rouge (RHP), la finalisation de la base d’attribution avec la bourse désignée aura lieu le 3 août 2021. L’initiation des remboursements ou du déblocage des fonds des comptes ASBA aura lieu le 4 août 2021. Alors que les actions seront créditées sur les comptes de dépôt le 5 août 2021. Glenmark Life Sciences fera ses débuts en bourse le 6 août 2021.

Une fois l’inscription réussie, Glenmark Life Sciences rejoindra les laboratoires Divis, Laurus Labs, Shilpa Medicare, Aarti Drugs et Solara Active Pharma Sciences. Glenmark Life Sciences serait la 29e offre publique à être lancée en bourse au cours de l’année 2021, et la cinquième introduction en bourse jusqu’à présent ce mois-ci, après Clean Science and Technology, GR Infraprojects, Zomato et Tatva Chintan Pharma Chem. Gland Pharma était la dernière introduction en bourse du secteur pharmaceutique, lancée l’année dernière en novembre.

