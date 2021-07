L’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences est entièrement souscrite le jour 1, mais les primes du marché gris diminuent

Le premier jour de l’offre, Glenmark Life Sciences a continué de se négocier avec une faible prime sur le marché gris.

L’offre publique initiale (IPO) de Glenmark Life Sciences a été ouverte aujourd’hui et a reçu une forte réponse des investisseurs, souscrivant pleinement à l’émission en moins de deux heures. Les investisseurs particuliers mènent la charge en sursouscrivant l’émission. Glenmark Life Sciences, une filiale de Glenmark Pharmaceuticals, déjà cotée en bourse, est un développeur et un fabricant d’API de grande valeur et non commercialisés dans les domaines thérapeutiques chroniques avec un partenariat solide avec des acteurs mondiaux. L’émission publique de 1 541 crore de Rs est un mélange d’émissions nouvelles d’actions et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants. Le premier jour de l’offre, Glenmark Life Sciences a continué de se négocier avec une faible prime sur le marché gris.

Jusqu’à présent, les investisseurs particuliers ont souscrit à l’émission 2,46 fois. L’intérêt des investisseurs de détail a été fort pour l’émission publique, souscrivant à leur quota d’émission dans l’heure initiale. Les investisseurs non institutionnels ont souscrit à l’émission 0,21 fois jusqu’à présent. Pendant ce temps, les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) n’ont pas encore soumissionné pour l’émission en quantité importante. 50 % de l’introduction en bourse est réservée aux QIB, 35 % aux investisseurs particuliers et les 15 % restants aux NII. Dans l’ensemble, l’émission a été souscrite 1,28 fois, les investisseurs offrant 2,02 crores d’actions de capital sur les 1,5 crore proposés.

Prime du marché gris faible

Dans l’espace non coté, Glenmark Life Sciences se négociait entre 125 et 150 roupies par action. « Le mouvement a été faible. Il a ouvert plus tôt à environ Rs 300 par action mais a maintenant glissé », a déclaré à Financial Express Online Sandip Ginodia, PDG d’Abhishek Securities. Avant l’émission, Glenmark Life Sciences se négociait à une prime de Rs 135 par action sur le marché gris.

Faut-il s’abonner ?

La société obtiendra Rs 1 060 de l’émission tandis que le reste ira aux actionnaires vendeurs dans le cadre de l’OFS. Glenmark prévoit de payer les considérations d’achat d’entreprise. “Cela éliminera les obligations d’intérêt de la société et les marges de PAT dépasseront davantage”, a déclaré Kaushlendra Singh Sengar, fondateur et PDG d’INVEST19. « Soutenue par de solides promoteurs et ayant reçu 38 inspections et audits par des régulateurs mondiaux, l’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences mérite un « abonnement ». En tant que filiale de Glenmark Pharmaceuticals, la courbe d’apprentissage de l’entreprise est élevée dans le maintien de ses installations de fabrication », a-t-il ajouté.

Glenmark Life Sciences a un solide dossier réglementaire, n’ayant reçu aucune lettre d’avertissement/alerte d’importation des autorités réglementaires. Sur l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, les analystes d’ICICI Direct affirment que l’émission est évaluée à FY21 EV/EBITDA de 14,7x. ICICI Direct a une cote de souscription sur le stock.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.