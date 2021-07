L’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences s’ouvre demain ; prime du marché gris à 20%, faut-il souscrire ?

Ouverture de l’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences demain,

L’offre publique initiale (IPO) de Glenmark Life Sciences de Rs 1 514 crore s’ouvre à la souscription demain 27 juillet. L’émission consistera en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 1 060 crore et une offre de vente par les actionnaires existants d’une valeur de R 453 crore. Les actions de Glenmark Life Sciences se négociaient à une prime de 20 % avant l’introduction en bourse dans l’espace non coté. Filiale de Glenmark Pharmaceuticals, Glenmark Life Sciences est un développeur et un fabricant d’ingrédients pharmaceutiques actifs sélectionnés de grande valeur et non commercialisés. L’émission publique de Glenmark Life Sciences sera la cinquième introduction en bourse à entrer dans Dalal Street jusqu’à présent ce mois-ci. L’action devrait être cotée en bourse le mois prochain.

Les investisseurs peuvent faire une offre pour l’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences dans une fourchette de prix fixe de 695 à 720 roupies par action dans un lot de 20 actions. Cela s’est traduit par un investissement minimum de Rs 14 400 sur l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. De la taille totale de l’émission, 50 % ou des actions d’une valeur de 756,8 crores de Rs sont réservées aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) et 15 % ou 227 crores de Rs de l’émission ont été réservées aux investisseurs non institutionnels (NII). 35% de l’émission ou des actions d’une valeur de Rs 529 crore sont disponibles pour les investisseurs de détail. Glenmark Life Sciences a déclaré qu’il utilisera le nouveau montant d’émission pour le paiement de la contrepartie d’achat en souffrance pour la scission de l’activité API et le financement des dépenses en capital.

Prime du marché gris faible

Avant son introduction en bourse, Glenmark Life Sciences se négociait avec une faible prime sur le marché gris, a déclaré à Financial Express Online Manan Doshi, cofondateur de UnlistedArena, une société spécialisée dans les actions non cotées et pré-IPO. “Actuellement, l’action se négocie à une prime de 135 Rs par action malgré des fondamentaux solides et de belles perspectives”, a-t-il ajouté. Manan Doshi a déclaré que le prix d’émission de Glenmark Life Sciences est raisonnable pour une entreprise qui pourrait bénéficier de la stratégie China+1 dans le monde post-pandémique. « Les acteurs indiens de l’API pourraient en bénéficier alors que les fabricants chinois luttent contre des réglementations strictes. Les activités CDMO et solides de Glenmark Life Sciences semblent également attrayantes », a-t-il ajouté.

Faut-il s’abonner ?

« Nous attribuons une note « S’abonner » au problème sur le long terme compte tenu de sa forte concentration sur la R&D, les plans d’expansion (1726,6 KL une fois terminés), l’opportunité de croissance des services CDMO et l’expansion du portefeuille d’API complexes”, ont déclaré les analystes de Geojit Financial. Prestations de service. La société de courtage a déclaré qu’à la fourchette de prix supérieure de Rs 720, la société est disponible à un P/E de 25x (dilué) qui semble à un prix raisonnable. Cependant, le promoteur de Glenmark étant le deuxième client en importance, les analystes trouvent une raison de s’inquiéter.

Glenmark Life Sciences est bien placé dans le secteur des API (gagne environ 90 % du chiffre d’affaires) avec un portefeuille de 120 produits comprenant des domaines thérapeutiques tels que les maladies cardiovasculaires, le SNC, le diabète et les anti-infectieux, a déclaré Religare Broking. « Elle entretient de solides relations avec les principales sociétés pharmaceutiques génériques mondiales qui les ont aidées à élargir leur offre de produits et leur portée géographique », ont-ils ajouté. Religare Broking a déclaré avoir une vision positive de l’entreprise dans une perspective à long terme.

Après avoir réussi son introduction en bourse, la société pourrait rejoindre des pairs tels que Divis Laboratories, Lauris Labs, ShilpaMedicare et Solara Active Pharma Sciences

