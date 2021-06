L’introduction en bourse de GR Infraprojects ouvre le 7 juillet, émet entièrement un OFS; voici tout ce que vous devez savoir

L’offre publique initiale de GR Infraprojects comprend une réservation d’actions pouvant aller jusqu’à 2,25 lakh pour la souscription par les employés éligibles. Image : site Web de GRinfra

L’introduction en bourse de GR Infraprojects sera ouverte aux souscriptions la semaine prochaine le mercredi 7 juillet 2021. L’émission publique sera entièrement une offre à la vente (OFS) d’un maximum de 1,15 crore d’actions par les promoteurs et actionnaires existants, et se clôturera en juillet. 9 2021. Il est proposé que les actions de l’EPC routier intégré basé à Udaipur soient cotées à la fois sur l’ESB et la NSE. HDFC Bank, ICICI Securities, Kotak Mahindra Capital Company, Motilal Oswal Investment Advisors, SBI Capital Markets, Equirus Capital Private Ltd, ont été nommés banquiers d’affaires pour conseiller la société sur l’introduction en bourse. KFin Technologies Private Ltd sera le registraire de l’émission.

GR Infraprojects OFS comprend

– Lokesh Builders Private Ltd : Jusqu’à 11,42 parts lakh

– Jasamrit Premises Private Ltd : Jusqu’à 1,27 lakh actions

– Jasamrit Fashions Private Ltd : Jusqu’à 80 000 actions

– Jasamrit Creations Private Ltd : Jusqu’à 56 000 actions

– Jasamrit Construction Private Ltd : Jusqu’à 44 000 actions

– India Business Excellence Fund I : Jusqu’à 64,14 parts lakh

– Fonds d’excellence en affaires en Inde : Jusqu’à 31,59 lakh

– Pradeep Kumar Agrawal : Jusqu’à 4,86 ​​parts de lakh

GR Infraprojects listé ses pairs de l’industrie

L’offre publique initiale de GR Infraprojects comprend une réservation d’actions pouvant aller jusqu’à 2,25 lakh pour la souscription par les employés éligibles, selon le prospectus de hareng rouge (RHP) de la société. Une fois l’inscription réussie, GR Infraprojects rejoindra des pairs tels que KNR Constructions, PNC Infratech, HG Infra Engineering, Dilip Buildcon, Ashoka Buildcon, IRB Infrastructure Developers et Sadbhav Engineering sur les bourses.

Le rapport cours/bénéfice moyen de l’industrie s’élève à 16,73 fois. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les exercices 2019, 2020 et 2021 est de 26,15 %. Jusqu’à 50 % de l’offre nette seront réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 15 % de la part aux investisseurs non institutionnels (NII) et les 35 % restants seront réservés aux investisseurs de détail. GR Infraprojects ne percevra aucun produit de l’offre puisqu’elle ne concerne que l’OFS. GR Infraprojects a enregistré un bénéfice de Rs 716 crore, Rs 800 crore et Rs 953 crore, pour les clôtures fiscales 2019, 2020 et 2021, respectivement.

