L’introduction en bourse de HP Adhesives se poursuit alors que les investisseurs particuliers sursouscrivent massivement ; vérifier l’état de l’abonnement

L’introduction en bourse de HP Adhesives s’est déroulée le premier jour de la vente, les investisseurs de détail ayant largement sursouscrit leur part de l’émission. L’introduction en bourse de Rs 126 crore fait partie d’une pléthore d’émissions publiques qui sont entrées dans la rue Dalal ce mois-ci pour collecter des fonds. HP Adhesives propose des actions aux investisseurs dans une fourchette de prix fixe de 262 à 274 roupies par action. Avant l’introduction en bourse, HP Adhesives a réussi à lever 56,68 crores de roupies auprès de seulement trois investisseurs clés. Dans l’espace non coté, il n’y avait aucune activité commerciale sur les actions HP Adhesives.

Mise à jour de l’abonnement

Jusqu’à présent, l’introduction en bourse a été souscrite 2,43 fois. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) n’ont pas encore offert d’actions tandis que les investisseurs non institutionnels (NII) ont offert 0,04 fois leur part. Les NII ont fait une offre pour 25 350 actions contre 6,89 lakh. Les investisseurs de détail ont massivement sursouscrit leur part, enchérissant pour 61,1 lakh d’actions contre 4,59 lakh proposées. La part des investisseurs particuliers a été souscrite 13,32 fois.

L’introduction en bourse est un mélange d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants. La nouvelle taille de l’émission de l’introduction en bourse s’élève à Rs 113 crore tandis que le reste est un OFS. 75 % de l’ensemble de l’introduction en bourse est réservé aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), tandis que 15 % sont réservés aux investisseurs non institutionnels (NII) et les 10 % restants aux investisseurs particuliers. L’actionnariat post-émission, promoteur et groupe promoteur dans la société passera à 71,35% contre 95,31% actuellement. D’autre part, l’actionnariat public augmentera à 28,65% contre 4,69% actuellement. Grâce aux fonds levés lors de l’introduction en bourse, HP Adhesives prévoit de financer les dépenses en capital pour les extensions existantes et proposées.

Veille de valorisation

En termes de valorisations, à une fourchette de prix plus élevée de Rs 274, la société exige un multiple P/E TTM de 49,2x, ce qui semble être premium compte tenu de la taille des petites entreprises, ont déclaré les analystes de Choice Broking. La société de bourse a une cote « S’abonner avec prudence » sur la question. HP Adhesives est une société d’adhésifs et de mastics grand public qui n’a pas d’équivalent exact coté en bourse. « Compte tenu du BPA ajusté TTM (septembre 2021) de 5,57 roupies après l’émission, la société va être cotée à un P/E de 49,23 avec une capitalisation boursière de 5 035 millions de roupies », ont déclaré les analystes de Marwadi Share and Finance. . Ils ont ajouté que Pidilite Industries, une entreprise similaire, se négocie à un P/E de 89,75. L’action Marwadi et Finance a une note « S’abonner » sur la question.

Points forts de l’entreprise

HP Adhesives est l’une des principales entreprises de fabrication en Inde dans le segment des consommateurs/bazars de l’industrie des adhésifs pour sa plus grande catégorie de produits : la colle à solvant pour PVC. « Elle fabrique une large gamme de produits tels que le PVC, le ciment à solvant cPVC et uPVC, les adhésifs en caoutchouc synthétique, les adhésifs PVA, le mastic silicone, le mastic acrylique, la gomme laque, d’autres mastics et lubrifiants pour tuyaux en PVC qui sont vendus dans toute l’Inde », a déclaré Religare Broking dans une note. Fin septembre de cette année, la société disposait d’un réseau de distribution comprenant 4 dépôts situés à Delhi, Kolkata, Bengaluru et Indore avec plus de 750 distributeurs qui desservent plus de 50 000 revendeurs en Inde.

