L’introduction en bourse de KIMS est ouverte à la souscription, les analystes estiment que le prix d’émission est attractif ; faut-il investir ?

KIMS IPO ouvre aux souscriptions aujourd’hui.

L’offre publique initiale (IPO) du Krishna Institute of Medical Sciences a été ouverte à la souscription aujourd’hui, la société cherchant à lever 2 143 crores de roupies grâce à une combinaison de nouvelles émissions et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants. L’Institut Krishna des sciences médicales (KIMS) est l’un des principaux groupes de soins de santé dans les États d’Andhra Pradesh et de Telangana, passant d’un hôpital de 200 lits en 2000 à une chaîne d’hôpitaux multi-spécialités aujourd’hui. L’introduction en bourse, après ouverture aujourd’hui, restera disponible pour les investisseurs jusqu’à vendredi soir. Avant l’introduction en bourse, la société a levé 956 crores de roupies auprès d’investisseurs clés.

Détails du problème

L’émission publique de KIMS consiste en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 200 crore ou 24,24 lakh actions d’une valeur nominale de Rs 10. L’offre de vente verra les actionnaires existants vendre 2,35 crore d’actions. Parmi les actionnaires vendeurs du promoteur figurent Bhaskara Rao Bollineni, Rajyasri Bollineni, Bollineni Ramanaiah Memorial Hospital, Seenaiah Bollineni et Bollineni Aishwarya. General Atlantic Singapore, un investisseur dans le secteur de la santé, vendra également une participation dans la société. Après l’émission, la participation des promoteurs chutera à 38,8 % contre 46,8 % actuellement. La participation publique passera de 53,2 % à 61,2 %.

Les investisseurs peuvent faire une offre pour l’émission à la fourchette de prix de 815 à 825 par action, dans un lot de 18 actions et multiples par la suite. Sur l’ensemble de l’émission, 75 % sont réservés aux investisseurs institutionnels qualifiés, 15 % aux investisseurs non institutionnels et 10 % aux investisseurs particuliers. Les employés de l’entreprise peuvent également soumissionner pour l’émission avec une remise spéciale de Rs 40. Le produit de la nouvelle émission sera utilisé pour le remboursement de Rs 150 crore de sa dette totale en cours et les fonds restants doivent être utilisés en partie pour les dépenses d’investissement et les dépenses générales. fins de l’entreprise.

Prix ​​attractifs de l’introduction en bourse

KIMS est passé d’une entité déficitaire en 2019 à une entreprise rentable au cours de l’exercice précédent. Entre les exercices 2017-18 et 2020-2021, les revenus / EBITDA / PAT de KIMS ont augmenté à un TCAC sur 3 ans de 20,4% / 114% / 105%, selon le courtage et la recherche de Ventura Securities. «Nous évaluons le stock à Rs 1 275 (17x FY24 EV/EBITDA). Cela représente une hausse potentielle de 55% par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 825 par action (bande supérieure) au cours des 24 prochains mois », ont-ils ajouté, tout en épinglant une note « S’abonner » sur la question pour un investissement à long terme.

KIMS a démontré l’une des meilleures performances financières parmi ses pairs, selon ICICI Direct. “Il a également un bilan presque net sans dette, un FCF sain au cours de l’exercice 2020-21 malgré le fait qu’il opère dans une industrie à forte intensité d’actifs”, ont-ils déclaré. La société de courtage a une cote « abonnement » sur la question avec un œil sur les gains de cotation. “En raison de la forte concurrence, l’expansion dans d’autres zones géographiques peut déprimer les finances, à l’avenir”, a ajouté ICICI Direct.

Les analystes d’Angel Broking trouvent que l’introduction en bourse est mieux rémunérée que les sociétés comparables. « L’entreprise a un bilan très sain avec un endettement net/capitaux propres négatifs. Nous pensons que le prochain plan d’expansion à Bangalore et Chennai peut être financé par des régularisations internes et un montant minimum de dette. Nous attribuons une recommandation « S’abonner » au problème », ont-ils déclaré.

Principales préoccupations

Parmi les principaux risques alignés sur KIMS, HDFC Securities estime que la société est fortement dépendante des professionnels de la santé, qu’elle engage à titre de conseil. De plus, la pandémie a frappé l’entreprise et pourrait continuer à le faire à l’avenir. La société, selon HDFC Securities, dépend fortement des hôpitaux d’Hyderabad pour ses revenus et dépend également de manière significative de certaines spécialités pour la majorité de ses revenus. La société de bourse n’a pas attribué de note à l’émission.

