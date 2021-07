L’introduction en bourse de Krafton pourrait lever jusqu’à 3,75 milliards de dollars

29 juillet 2021 – 11h00

La société sud-coréenne de jeux vidéo Krafton a fixé le prix de son offre publique initiale, ce qui pourrait permettre à la société de lever jusqu’à 4 300 milliards de yens (3,75 milliards de dollars).

Tel que rapporté par ., la société a évalué ses actions à 498 000 (434 $ chacune). cela en ferait la deuxième introduction en bourse en Corée du Sud à ce jour, juste derrière l’offre publique initiale de Samsung Life Insurance de 4 900 milliards de yens (4,4 milliards de dollars) en 2010.

C’est en dépit du fait que Krafton a réduit ses objectifs d’introduction en bourse de jusqu’à 25 pour cent plus tôt en juillet après que le responsable financier coréen a déclaré que la société devait réviser ses documents financiers. En juin de cette année, la société a déclaré qu’elle prévoyait de lever 5 milliards de dollars avec son introduction en bourse.

Krafton a déposé son premier appel public à l’épargne en avril de cette année. La société devrait entrer en bourse vers le 10 août.

Des analystes coréens ont déclaré plus tôt dans l’année que Krafton pourrait valoir environ 20 000 milliards de won (17,9 milliards de dollars); avec son introduction en bourse révisée, Bloomberg affirme que la capitalisation boursière de la société serait de l’ordre de 24 000 milliards de yen (20,9 milliards de dollars).

Krafton est surtout connu pour son IP Playerunknown’s Battlegrounds qui a transféré plus de 70 millions d’exemplaires sur PC et console depuis son lancement en mars 2017. Pendant ce temps, PUBG Mobile a été téléchargé plus d’un milliard de fois, générant 4,3 milliards de dollars de revenus à la fin de 2020. Il y a aussi un nouveau titre mobile Playerunknown’s Battlegrounds en route appelé New State, qui a reçu plus de 20 millions de pré-inscriptions dans le monde à la mi-juillet.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72384/krafton-ipo-could-raise-as-much-as-375bn/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));