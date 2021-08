L’introduction en bourse de Krsnaa Diagnostics ouvrira aux souscriptions le 5 août

L’offre comprend une réservation agrégeant jusqu’à Rs 200 millions pour la souscription par les salariés.

L’offre publique initiale (IPO) de Krsnaa Diagnostics s’ouvrira le 5 août et se clôturera le 6 août. La fourchette de prix a été fixée entre 933 et 954 par action avec une valeur nominale de 5 Rs chacune.

Krsnaa Diagnostics, basé à Pune, est l’un des plus grands fournisseurs de services de diagnostic différenciés du pays, avec un réseau de 1 823 laboratoires de diagnostic proposant des services de radiologie et de pathologie dans 13 États. Une partie importante des activités de l’entreprise provient de laboratoires mis en place sur la base d’un partenariat public-privé (PPP) avec les gouvernements des États et les organes municipaux dans les villes et villages non métropolitains et de faible niveau, a déclaré Yash Mutha, directeur exécutif de Krsnaa.

Mutha a déclaré que la société avait économisé sur les frais de location et de marketing grâce à des accords avec des hôpitaux publics et des centres de santé gouvernementaux. Les coûts de déclaration ont été maintenus bas grâce à une opération de téléradiologie centralisée basée à Pune. Les périodes de mise en place du PPP vont de deux à dix ans.

L’introduction en bourse comprend une nouvelle émission totalisant jusqu’à Rs 4 000 millions et une offre de vente d’un maximum de 8 525 520 actions. Les actionnaires vendeurs sont les investisseurs privés Phi Capital Trust-Phi Capital Growth Fund-I, Kitara, Somerset Indus Healthcare Fund I et Lotus Management Solutions. L’offre comprend une réservation agrégeant jusqu’à Rs 200 millions pour la souscription par les salariés.

La société propose d’utiliser le produit net de la nouvelle émission pour le remboursement/paiement anticipé de la dette de Rs 147 crore et de devenir une société sans dette. La société dépensera 150 crores de roupies pour des projets, notamment la mise en place de centres de diagnostic au Pendjab, au Karnataka, à l’Himachal Pradesh et au Maharashtra, a déclaré Mutha.

