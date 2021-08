L’introduction en bourse de Krsnaa Diagnostics s’ouvre le 4 août ; vérifier la fourchette de prix, la prime du marché gris, la taille de l’introduction en bourse, la date de cotation

L’introduction en bourse de Krsnaa Diagnostics fera partie des quatre émissions publiques à ouvrir le 4 août 2021 avec Devyani International, Windlas Biotech et Exxaro Tiles

L’introduction en bourse de Krsnaa Diagnostics à 1 213 crores de Rs sera ouverte à la souscription le mercredi 4 août 2021, à une fourchette de prix de 933 à 954 Rs par action d’une valeur nominale de 5 Rs chacune. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 400 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de 85,25 actions lakh par les actionnaires vendeurs existants. L’offre de vente consiste en la vente de 16 actions de lakh par PHI Capital Trust-PHI Capital Growth Fund-I; 33 40 713 actions de Kitara PIIN 1104 ; 35 63 427 actions par Somerset Indus Healthcare Fund I ; et 21 380 actions par Lotus Management Solutions (agissant par l’intermédiaire de Mayur Sirdesai). La taille totale de l’offre s’élève à Rs 1,213,33 crore.

Sur le marché gris, les actions de Krsnaa Diagnostics se négociaient à 1 364 Rs pièce, soit 410 Rs ou 43% de prime par rapport au prix de l’introduction en bourse, selon les personnes qui négocient les actions non cotées de sociétés. L’introduction en bourse de Krsnaa Diagnostics fera partie des quatre émissions publiques à ouvrir le 4 août 2021 avec Devyani International, Windlas Biotech et Exxaro Tiles. Les investisseurs peuvent enchérir sur un minimum de 15 actions et par multiples par la suite, ce qui implique un investissement minimum de 14 310 Rs par lot à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Jusqu’à 75 pour cent de l’offre nette (ou Rs 881.57-895 crore) seront réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 15 pour cent (ou Rs 176.31-179 crore) pour les investisseurs non institutionnels et les 10 pour cent restants (ou Rs 117.54-119.33 crore) pour les investisseurs particuliers. L’offre comprend également une réservation d’actions d’une valeur de Rs 20 crore pour les employés, qui bénéficieront d’une remise de Rs 93 par action sur le prix d’émission final. JM Financial, DAM Capital Advisors, Equirus Capital et IIFL Securities sont les principaux responsables du problème.

La société a connu une forte demande de tests PCR en raison de la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact positif sur son volume global de tests, la durée et le niveau de la demande et le remboursement des tests moléculaires COVID-19 étaient incertains. . La société de diagnostic exploitait plus de 1 800 centres de diagnostic dans 13 États au 31 décembre 2020. Elle exploite également un centre de rapports de téléradiologie à Pune. Chacun de ses centres de diagnostic et en particulier le pôle de reporting de téléradiologie est essentiel à ses opérations. Les concurrents de Krsnaa Diagnostics comprennent des prestataires de services de diagnostic en Inde, des centres de diagnostic hospitaliers, des laboratoires cliniques indépendants, d’autres prestataires de services de diagnostic à plus petite échelle (tels que des laboratoires de pathologie, de radiologie et des prestataires de soins préventifs ainsi que des prestataires de services internationaux qui peuvent établir et étendre leurs activités à l’avenir.

Les pairs du secteur cotés par Krsnaa Diagnostics sont Metropolis Healthcare et le Dr Lal PathLabs. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 9,54 %. La date prévue pour l’attribution des actions est le 11 août 2021. Et la date provisoire pour la cotation des actions de Krsnaa Diagnostics à NSE et BSE est le 17 août 2021. Le registraire de l’émission est KFin Technologies Pvt Ltd. La société a prévu d’utiliser le net produit du financement du financement du coût de l’établissement de centres de diagnostic au Pendjab, au Karnataka, dans l’Himachal Pradesh et au Maharashtra d’une valeur de 150,8 crores de roupies, le remboursement/paiement anticipé, en tout ou en partie, des emprunts auprès des banques et autres prêteurs dont la société a fait usage d’une valeur de 146,08 roupies crore, et à des fins générales de l’entreprise.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.