L’introduction en bourse de LIC arrivera sur le marché au quatrième trimestre, selon la secy de DIPAM

Jusqu’à présent cet exercice, 9 330 crores de roupies ont été absorbés par la vente de participations minoritaires dans PSU et la vente de la participation de SUUTI (Specified Undertaking of the Unit Trust of India) dans Axis Bank.

Étant donné que les soumissionnaires potentiels et d’autres parties prenantes doutent que le gouvernement soit en mesure de conclure l’offre publique initiale de Life Insurance Corporation (LIC) et la vente de l’entreprise de commercialisation de pétrole et de détaillant BPCL au cours de l’exercice en cours, étant donné le rythme prétendument lent des les processus pertinents, un haut responsable du gouvernement a maintenu mercredi leurs espoirs.

Le gouvernement lancera un appel d’offres financier pour privatiser jusqu’à six CPSE, dont BPCL, BEML et Shipping Corp, d’ici janvier, a déclaré mardi Tuhin Kanta Pandey, secrétaire du département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM).

S’exprimant lors du Sommet de politique économique mondiale CII 2021, le secrétaire a également déclaré que la méga IPO du LIC était attendue au cours du trimestre de janvier à mars de cet exercice. « Sur l’introduction en bourse de LIC, nous travaillons très dur. Pour le marché des capitaux, ce sera un très gros événement au premier trimestre 2022 », a déclaré Pandey.

La privatisation de BPCL et l’introduction en bourse de LIC sont essentielles pour que le gouvernement atteigne son objectif de désinvestissement élevé de 1,75 crore lakh pour l’exercice 22.

Les soumissionnaires pour le distributeur-détaillant de pétrole géré par l’État seraient inquiets de ce qu’ils perçoivent comme un manque de calendrier précis pour le processus de privatisation de l’entreprise, car ils pensent que tout retard pourrait nuire à leur capacité à organiser des fonds. Recherchant l’anonymat en raison de la nature discrète des délibérations, une personne proche du dossier a récemment déclaré à FE que « les gros investisseurs attendent des éclaircissements sur les délais du processus d’enchères avant de prendre leurs engagements d’investissement finaux ».

Tout retard dans l’appel d’offres financier pourrait également faire dérailler l’objectif de désinvestissement du gouvernement pour l’exercice 22, car de tels « gros contrats impliquant de gros investissements peuvent prendre 4 à 5 mois pour être achevés », a souligné la source.

Il n’est pas certain que la vente puisse être conclue en FY22, si les offres financières ne doivent être sollicitées qu’en janvier. En novembre 2020, plusieurs soumissionnaires, dont Vedanta, Apollo Global Management et Think Gas (I Sqared Capital), ont manifesté leur intérêt pour la participation de 53 % du gouvernement dans BPCL. Cependant, la société de capital-investissement américaine I Squared Capital aurait abandonné la course au rachat de la société pétrolière d’État, en raison de la structure complexe de l’accord et du manque de bailleurs de fonds pour la transaction.

La valeur marchande de la totalité de la participation du Centre dans BPCL vaut un peu plus de Rs 49 600 crore aux prix actuels. Le gouvernement souhaiterait probablement une prime par rapport à l’évaluation actuelle du marché pour sa participation dans BPCL.

Pour ouvrir la voie à la privatisation, BPCL a cédé la totalité de ses 61,5% de la raffinerie de Numaligarh à un consortium mené par Oil India. Il a également acquis une participation de 36,62 % dans Bharat Oman Refineries (BORL) – l’unité qui gère la raffinerie de Bina de 7,8 millions de tonnes – auprès d’OQ SAOC (anciennement Oman Oil Company), transformant BORL en une filiale à 100 % de BPCL.

L’introduction en bourse de LIC pourrait inclure le déchargement d’une participation gouvernementale allant jusqu’à 10 % et de nouvelles émissions d’actions par l’assureur pour les plans d’expansion des activités. Alors que l’évaluation de l’assureur sera connue plus près de la liste, on pense qu’elle vaut Rs 8 à 11,5 crore lakh, ce qui signifie qu’une vente de 10 % de participation pourrait rapporter au gouvernement environ 80 000 à 1 000 000 crore de Rs.

« La taille de l’introduction en bourse sera décidée une fois l’exercice d’évaluation terminé. La transition comptable est également en cours (redressement des livres comptables conformément à la loi sur les sociétés). Le DRHP sera déposé une fois que les livres de comptes jusqu’en septembre seront prêts… d’ici décembre-janvier », avait déclaré Pandey plus tôt.

Sur Air India, Pandey a déclaré mercredi que le gouvernement visait à achever le transfert du transporteur national d’ici décembre.

Le mois dernier, le gouvernement avait accepté une offre de Talace, une unité de la société holding du groupe Tata, le conglomérat du sel au logiciel, de payer 2 700 crores de roupies en espèces et de reprendre 15 300 crores de roupies de la dette de la compagnie aérienne.

Le secrétaire a déclaré qu’après l’expérience de la vente d’Air India, à l’avenir, la privatisation des CPSE peut être accomplie plus rapidement. La coopération du secteur privé est également requise. Eux aussi ont un rôle à jouer pour qu’ils enchérissent sur les CPSE qui sont en vente, a-t-il déclaré. « Nous nous dirigeons vers une situation de privatisation, où ce n’est pas seulement dans la politique mais aussi dans l’action », a déclaré Pandey.

(avec entrées PTI)

