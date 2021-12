L’introduction en bourse de LIC n’aura probablement pas lieu cet exercice en raison d’un retard dans l’évaluation

Le responsable a ajouté que l’offre publique initiale (IPO) nécessite un contrôle non seulement de la Securities and Exchange Board of India (Sebi), mais également de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (Irdai), qui est sans tête depuis près de sept mois.

Il est peu probable que le gouvernement propose l’introduction en bourse de Life Insurance Corporation (LIC) au cours de l’exercice en cours se terminant en mars 2022, car l’évaluation du géant appartenant à l’État prend plus de temps que prévu et les travaux préparatoires sont encore loin d’être terminés. . Il reste encore quelques problèmes à régler en ce qui concerne l’évaluation de la LIC, a déclaré un haut responsable de l’un des banquiers d’affaires. Même après l’évaluation, plusieurs processus réglementaires ont été conclus, a déclaré le responsable.

Le responsable a ajouté que l’offre publique initiale (IPO) nécessite un contrôle non seulement de la Securities and Exchange Board of India (Sebi), mais également de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (Irdai), qui est sans tête depuis près de sept mois.

L’évaluation de LIC est un processus complexe en raison de sa taille, de sa gamme de produits, de ses actifs immobiliers, de ses filiales et de sa structure de partage de la rentabilité, et la taille de la vente d’actions dépend de l’évaluation, a déclaré un autre responsable.

Compte tenu du nombre de procédures réglementaires à accomplir, le responsable a déclaré qu’il serait difficile de respecter l’échéance du quatrième trimestre de l’exercice en cours par un effort d’imagination.

Le gouvernement mise sur la cotation de l’introduction en bourse de LIC et de la vente stratégique de BPCL pour atteindre son objectif de désinvestissement de Rs 1,75 crore lakh. Récemment, parlant de désinvestissement, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait déclaré que le gouvernement progressait bien. « Le règlement des détails entre la bureaucratie et les différents départements consomme son propre temps et c’est ce que nous essayons d’accélérer », avait-elle déclaré.

Le Comité du Cabinet sur les affaires économiques (CCEA) avait donné en juillet son accord de principe pour l’inscription du LIC. Le gouvernement a déjà nommé 10 banquiers d’affaires pour la transaction. Pour faciliter l’inscription des LIC, le gouvernement a apporté plus tôt cette année environ 27 modifications à la loi de 1956 sur la société d’assurance-vie.

Conformément à l’amendement, le gouvernement central détiendra au moins 75 pour cent de LIC pendant les cinq premières années suivant l’introduction en bourse, puis en détiendra au moins 51 pour cent à tout moment après cinq ans à compter de la cotation.

Le capital social autorisé de LIC sera de 25 000 crores de roupies divisé en 2 500 crores d’actions de 10 roupies chacune, conformément à la législation modifiée. Jusqu’à 10 pour cent de la taille de l’émission de l’introduction en bourse du LIC seraient réservés aux assurés.

Dans son discours sur le budget 2021, Sitharaman avait déclaré que l’introduction en bourse de LIC serait lancée au cours de l’exercice commençant le 1er avril. Actuellement, le gouvernement détient 100% des parts de LIC.

Une fois cotée, LIC est susceptible de devenir l’une des plus grandes entreprises nationales en termes de capitalisation boursière avec une valorisation estimée à Rs 8-10 lakh crore. Le Département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM), qui gère les capitaux propres du gouvernement dans les entreprises publiques, a sélectionné le cabinet d’actuaires Milliman Advisors pour déterminer la valeur intrinsèque de LIC pour atteindre l’objectif de désinvestissement du gouvernement.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.