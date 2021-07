L’introduction en bourse de LIC peut inclure une nouvelle émission d’actions avec la vente de parts du gouvernement ; pourrait frapper la rue d’ici janvier 2022

L’introduction en bourse de LIC est très attendue et pourrait arriver sur le marché d’ici janvier de l’année prochaine.

La méga offre publique initiale de LIC (Life Insurance Corporation) peut non seulement être une offre de vente (OFS) de la participation du gouvernement indien, mais pourrait également inclure une nouvelle émission d’actions par le major de l’assurance. Le département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM) a publié jeudi un appel d’offres pour les banquiers, les registraires et les conseillers juridiques sur la question indiquant que la cotation des actions de la LIC en bourse entraînerait une vente partielle de la participation du gouvernement. dans les PFR et la levée de nouveaux capitaux propres. L’introduction en bourse de LIC devrait être le plus gros problème de ce type à avoir jamais atteint Dalal Street.

Le gouvernement indien envisage de céder sa participation dans le géant de l’assurance depuis un certain temps déjà. Cependant, le projet d’émettre de nouvelles actions est plutôt nouveau et inattendu. L’ampleur du problème n’a pas encore été décidée. « Le pourcentage des capitaux propres libérés à émettre/désinvestir dans le cadre de l’introduction en bourse sera déterminé sur la base du capital post-émission de LICI calculé conformément à la clause 19 (2) des Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (SCRR) », a déclaré la DP.

“La partie Fresh issue était inattendue”, a déclaré à Financial Express Online Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities. « LIC pourrait ne pas vouloir revenir sur le marché avant 2-3 ans. Pour renforcer l’adéquation du capital, après le nettoyage des livres de LIC, pour les 2-3 prochaines années, ils voudront peut-être que cette option soit prête », a ajouté Deepak Jasani. Il a en outre déclaré que la société pourrait ou non exercer l’option de nouvelle émission à l’avenir. Bien que le processus d’introduction en bourse de LIC ait été lancé par le gouvernement, il n’en est qu’à ses débuts.

Le gouvernement a récemment modifié les règles de cotation des introductions en bourse pour les entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 lakh crore avant la cotation. Selon l’amendement, ces sociétés peuvent désormais vendre aussi peu que 5% de leurs actions via l’introduction en bourse. Cependant, ces sociétés devront augmenter leur actionnariat public à 10 % en deux ans et l’augmenter à 25 % en cinq ans. Pour faciliter l’introduction en bourse, le gouvernement a également donné son feu vert à l’augmentation du capital social autorisé du géant de l’assurance à Rs 25 000 crore, a déclaré Aditya Kondawar, fondateur, COO, JST Investments.

L’introduction en bourse de LIC est très attendue et pourrait arriver sur le marché d’ici janvier de l’année prochaine. « Le gouvernement devra apporter des modifications aux lois pendant la session de la mousson pour aider à accélérer le calendrier de l’introduction en bourse de LIC. Si cela se produit et que les lois sont modifiées, la première introduction en bourse du LIC pourrait avoir lieu en janvier 2022. Beaucoup dépendra également de la vitesse législative et des conditions du marché », a déclaré Deepak Jasani. L’émission publique de LIC pourrait battre l’introduction en bourse de Paytm récemment annoncée en taille et peut-être valoir Rs 65 000 à 75 000 crore.

