L’introduction en bourse de l’opérateur de Pizza Hut Devyani International a été souscrite 9,5 fois jusqu’à présent; vérifier la prime du marché gris

Aujourd’hui est le dernier jour pour faire une offre pour l’introduction en bourse de Devyani International

L’introduction en bourse de Rs 1,838 crore de Devyani International a été souscrite 9,56 fois jusqu’à présent le dernier jour de la vente, toutes les poches d’investisseurs ayant sursouscrit leur part de l’émission. Les investisseurs particuliers ont souscrit à l’introduction en bourse le plus grand nombre à ce jour. Devyani International est le plus grand franchisé de marques Yum en Inde et exploite les marques KFC, Taco Bell et Pizza Hut sous sa bannière, alignées sur Costa Coffee. L’introduction en bourse de Devyani International a fait l’objet d’une forte demande de la part des investisseurs depuis son ouverture mercredi et a été entièrement souscrite dans les trois heures suivant le premier jour d’appel d’offres.

L’introduction en bourse de Devyani International peut être souscrite par des investisseurs dans la fourchette de prix fixe de Rs 86-90 par action, dans un lot de 165 actions. Sur l’ensemble des 11,25 crores d’actions proposées, les investisseurs ont fait des offres pour 107,5 crores d’actions, soit 9,56 fois la taille de l’émission. Les investisseurs de détail ont fait une offre pour 58,8 crores d’actions ou 28,87 fois leur quota. Les NII ont fait des offres pour 36,82 actions crore ou 12,05 fois la partie réservée, tandis que les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont souscrit leur part de l’émission 1,92 fois, plaçant des offres pour 11,76 actions crore. L’introduction en bourse est un mélange d’offre de vente (OFS) et d’une nouvelle émission d’actions.

Dans l’espace non coté, les actions de Devyani Internation se négociaient à une prime de Rs 65 par action, soit 72% au-dessus du prix d’introduction en bourse. Devyani International a continué à négocier à une prime stable depuis l’ouverture de l’introduction en bourse aux souscriptions, ont déclaré des personnes travaillant sur le marché gris.

La société s’adresse à une industrie attrayante qui devrait croître à un TCAC de 12 % au cours des cinq prochaines années. “QSR devrait connaître une augmentation du nombre de transactions et du montant moyen des transactions en raison de la courte durée de service à un prix abordable offert par QSR”, a déclaré la société de courtage et de recherche nationale ICICI Direct dans une note. « Nous pensons que DIL serait en mesure de capter la croissance grâce au mode de vie métropolitain et aux habitudes alimentaires extérieures. Ceci, associé aux initiatives de rationalisation des coûts de l’entreprise, contribuera à accroître la rentabilité à l’avenir », ont-ils ajouté tout en épinglant une note « S’abonner » à l’introduction en bourse. La société de bourse estime que l’introduction en bourse est au prix de 7x prix/ventes (après émission) FY20 sur la bande supérieure.

Après l’introduction en bourse, les promoteurs de la société détiendront 67,99 % du capital de la société tandis que la participation publique passera à 32 % contre 24,2 % actuellement. Devyani International exploite également des magasins KFC et Pizza Hut au Nigeria et au Népal, ce qui lui confère une exposition internationale. Les analystes de Ventura Securities ont une note « S’abonner » sur la question. “Notre objectif de prix de Rs 149,8 (59,9X BPA FY24) représente une hausse potentielle de 66,4% par rapport au prix d’offre de Rs 90 (limite supérieure de la bande) sur une période de 18 à 24 mois”, ont-ils déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.