L’introduction en bourse de l’opérateur KFC Devyani International entièrement souscrite dès le premier jour ; vérifier la prime du marché gris

Devyani International IPO restera ouvert aux souscriptions jusqu’à vendredi.

L’introduction en bourse de Devyani International a été entièrement souscrite en trois heures d’enchères le jour initial de la vente. Les investisseurs de détail ont mené les enchères, sursouscrivant leur part de l’introduction en bourse de 1 838 crores de Rs dans l’heure d’ouverture. Devyani International, le plus grand franchisé de Yum Brands en Inde, exploite une chaîne de marques de restauration rapide telles que KFC, Pizza Hut et Taco Bell. L’émission publique est un mélange d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société. Devyani International est l’une des quatre IPO ouvertes aujourd’hui à la souscription.

Les investisseurs particuliers sursouscrivent

Les investisseurs de détail ont souscrit à l’émission 5,34 fois leur part, enchérissant pour 10,87 crore d’actions contre 2,03 crore proposés. La partie des investisseurs non institutionnels (NII) n’a été souscrite que 0,11 fois jusqu’à présent le premier jour de l’introduction en bourse, avec des offres reçues pour 32 actions lakh contre 3,05 actions crore proposées. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) n’avaient pas encore souscrit en nombre significatif. Les QIB ont fait une offre pour 1,1 lakh d’actions contre 6,11 crore proposés. La part salariale de l’émission a été souscrite 0,30 fois. Globalement, l’émission a été souscrite à 100 %. Les actions de Devyani International devraient être cotées le 16 août 2021.

Les investisseurs peuvent continuer à soumissionner pour l’émission dans une fourchette de prix fixe de Rs 86-90 par action jusqu’à vendredi soir. Le lot d’enchères minimum pour l’émission est de 165 actions, ce qui se traduit par un investissement minimum de Rs 14 850. L’introduction en bourse de Rs 1,838 crore de Devyani International, seulement Rs 440 est une nouvelle émission d’actions tandis que le reste est un OFS par les actionnaires existants. Le groupe promoteur détient actuellement une participation de 75,8% dans la société, qui sera réduite à 65,2% après une cotation réussie sur les bourses. La participation publique passera de 24,2% à 34,8%.

Prime du marché gris à 66%, faut-il acheter ?

Dans l’espace non coté, les actions Devyani International se négociaient à une prime de Rs 60 par action ou une prime de 66% par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 90 chacune. La prime sur le marché gris a grimpé en flèche par rapport à la semaine précédente, lorsque Devyani International se négociait à 50 Rs par action. «Au milieu de la pandémie, Devyani International a continué à étendre son réseau de magasins et au cours des 6 mois clos le 31 mars 2021, ils ont ouvert 109 magasins dans leur activité de marques principales. Les sociétés QSR ont connu la croissance la plus rapide parmi l’industrie de la restauration avec un TCAC de 5,5% au cours de l’exercice 2015-20 et elles devraient croître à un taux beaucoup plus rapide de 12,4% au cours de l’exercice 2020-25 », ont déclaré les analystes de LKP Securities tout en épinglant une note d’abonnement. sur la question.

Les analystes d’ICICI Direct évaluent la société à 7x prix/ventes (après émission) FY20 sur la bande supérieure. « Nous pensons que DIL serait en mesure de capter la croissance grâce au style de vie métropolitain et aux habitudes alimentaires extérieures. Ceci, associé aux initiatives de rationalisation des coûts de l’entreprise, contribuera à accroître la rentabilité à l’avenir. Nous vous recommandons de vous abonner au numéro », ont-ils ajouté.

Devyani International, malgré sa forte présence, reste une entité déficitaire. « Alors que la société a signalé des pertes au cours des trois dernières années, les pertes ont diminué de moitié au cours de la dernière année, en raison de diverses mesures telles que la réduction des effectifs de ses magasins, pour répondre à l’augmentation des livraisons, plutôt que des dîners au milieu de la pandémie », INDmoney – a déclaré un conseiller en investissement enregistré par SEBI dans un rapport. « L’introduction en bourse de Devyani International est établie à un ratio prix/ventes de 9,54 fois sur une base entièrement diluée après émission (sur la base des ventes de l’exercice 21). Ce chiffre est inférieur à celui de ses pairs répertoriés Jubilant Foodworks (12,88 fois), Burger King (14,92 fois) et Westlife Development (9,81 fois). Cependant, comme Jubilant Foodworks a des ratios de rentabilité et de rendement supérieurs, on s’attend à ce qu’elle commande une valorisation supérieure », ont-ils ajouté.

