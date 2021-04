L’introduction en bourse de Macrotech, société du groupe Lodha Developers, ouvre le 7 avril; vérifier la taille du problème, la fourchette de prix, les détails de l’offre

C’est la troisième fois que Macrotech Developers propose son introduction en bourse. Image: .

Macrotech Developers Ltd, basé à Mumbai, anciennement Lodha Developers, ouvrira son introduction en bourse le 7 avril, dans la fourchette de prix de Rs 483-486 par action de la valeur nominale de Rs 10, chacun. Le numéro de Rs 2 500 crores fermera ses abonnements le 9 avril 2021. C’est la troisième fois que le développeur propose son introduction en bourse. Auparavant, en septembre 2009, la société avait tenté de lever Rs 2 800 crore via l’introduction en bourse et plus tard en 2018. Cependant, la récession mondiale l’a forcée à mettre le problème au premier plan en 2009, alors qu’elle recula en 2018 en raison des conditions défavorables dans le secteur.

Qui peut enchérir combien lors de l’introduction en bourse de Macrotech Developers?

Les investisseurs peuvent soumissionner pour un minimum de 30 actions de participation et par multiples de 30 actions par la suite, ce qui implique un montant d’investissement minimum de 14 580 Rs par lot. Jusqu’à 50 pour cent de l’émission nette seront réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 15 pour cent aux investisseurs non institutionnels et les 35 pour cent restants à la catégorie des particuliers. La partie réservée aux employés est constituée d’actions d’une valeur de Rs 30 crore. Cette société a un cœur de métier dans la construction de logements résidentiels avec un accent sur la gamme de logements abordables à revenu intermédiaire. Vishal Balabhadruni, analyste principal de recherche chez CapitalVia Global Research, a déclaré à Financial Express Online que la politique monétaire expansionniste et la croissance de l’espace immobilier devraient avoir un grand potentiel pour cette société.

Les principaux risques pour les développeurs Macrotech sont les cas croissants de COVID, les passifs éventuels et les litiges (comme indiqué dans DRHP). «Avec une trajectoire de l’industrie positive, cette introduction en bourse semble être une bonne avenue d’investissement», a déclaré Balabhadruni. Les principaux responsables de la publication de ce numéro sont ICICI Securities, Edelweiss Financial Services, JM Financial, YES Securities (Inde), SBI Capital Markets et BOB Capital Markets. Alors que les coordinateurs mondiaux réservent aux responsables de la gestion des chefs de file, Axis Capital, JP Morgan India Private Ltd, Kotak Mahindra Capital Company Ltd. Le registraire du numéro est Link Intime India Private Ltd.

Les développeurs Macrotech ont répertorié leurs pairs

Les pairs listés sont Brigade Enterprises Ltd, DLF Limited, Godrej Properties Ltd, Oberoi Realty Ltd, Prestige Estates Projects Ltd, Sobha Ltd et Sunteck Realty Limited. Parmi ceux-ci, seule Sobha Ltd a le ratio P / E le plus bas de 15,12, tandis que Godrej Properties Ltd a le ratio P / E le plus élevé de 135,51.

Macrotech Developers a prévu d’utiliser le produit net de l’émission pour réduire l’encours total des emprunts de la société sur une base consolidée, l’acquisition de terrains ou de droits d’aménagement de terrains et à des fins générales de l’entreprise.

