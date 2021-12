L’introduction en bourse de MapMyIndia est ouverte à la souscription : la prime du marché gris est forte, devriez-vous vous abonner ?

L’introduction en bourse est entièrement une offre de vente d’un maximum de 1,06 crore d’actions.

Par Harshita Tyagi

L’introduction en bourse de CE Info systems Ltd. (CIES), une société de produits et de plateformes de données et de technologie qui possède le portail MapmyIndia, ouvrira aux souscriptions le 9 décembre et se clôturera le 13 décembre. La société cherche à lever 1 039,6 crore de Rs, au l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, à partir de l’émission, qui est entièrement une offre de vente (OFS). Les actions devraient être cotées sur les bourses BSE et NSE le 21 décembre.

MapmyIndia IPO Grey Market Premium :

Avant l’ouverture de la souscription IPO, les actions de MapMyIndia commandaient une belle prime de Rs 880 sur le marché gris. MapMyIndia, selon IPO Central, se situait entre 1 000 et 1 033 roupies jeudi. Les actions de la société devraient être cotées en bourse le 21 décembre 2021.

L’introduction en bourse est entièrement une offre de vente de jusqu’à 1,06 crore d’actions par les actionnaires et les promoteurs existants. Le comité d’introduction en bourse a finalisé l’attribution de 30 19 183 actions aux investisseurs principaux au prix de 1 033 Rs par action. L’émission publique devrait atteindre 1 039,6 crore de roupies à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix.

Modèle commercial rentable avec des antécédents financiers cohérents, un levier d’exploitation élevé et des flux de trésorerie solides

Axis Capital dans sa note d’introduction en bourse a déclaré: «Le modèle commercial de l’entreprise consiste à facturer à ses clients des frais par période en fonction de par véhicule, par actif, par transaction, par cas d’utilisation, par utilisateur, selon le cas. Ceux-ci prennent la forme de frais d’abonnement, de redevances, de rentes en échange de la fourniture de licences et de droits d’utilisation de leurs offres numériques propriétaires MaaS, PaaS et SaaS. Les frais d’abonnement, les redevances et les paiements de rente ont contribué ensemble à plus de 90 % de leurs revenus d’exploitation pour l’exercice 2021. Étant donné que la plupart de leurs produits, plateformes et solutions sont numériques, créés en interne, puis déployés et livrés sur le cloud, la société en tant qu’entreprise sont des actifs légers, avec une base de coûts variables relativement faible. Cela leur permet d’avoir un levier d’exploitation élevé dans l’entreprise. Pour l’exercice 2021, leur marge de contribution était de 83%, la marge EBITDA était de 35% et la marge PAT était de 31%.

Abonnez-vous à l’émission pour le long terme

Arihant Capital, dans son rapport sur l’introduction en bourse de CE Info Systems, a recommandé de « s’abonner à long terme ». « Dans la fourchette de prix supérieure de 1 033 INR, l’émission est évaluée à un multiple P/E de 94x sur la base du BPA FY21 de 11 INR. CEIS est le leader du marché des cartes numériques et de l’industrie des logiciels géospatiaux, créant ainsi une barrière à l’entrée contre concurrence potentielle. Ses relations de longue date avec des clients de grande valeur génèrent non seulement des ventes répétées, mais encouragent également les ventes croisées et les ventes incitatives. La société a des fondamentaux solides et sa rentabilité devrait encore augmenter. Par conséquent, nous recommandons aux investisseurs de souscrire à l’émission à long terme », a-t-il déclaré.

Aucune société cotée en Inde dont les activités sont comparables

La maison de courtage Marwadi Shares and Finance Limited a recommandé de « s’inscrire » pour l’introduction en bourse. « Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde dont l’activité soit comparable à celle de l’entreprise. Nous attribuons la note « S’abonner » à cette introduction en bourse car la société est l’un des principaux produits de données et de technologie et la société de plate-forme a une marque bien connue MapmyIndia avec des clients comme PhonePe, Hyundai et Flipkart. En outre, il est disponible à une évaluation raisonnable compte tenu du potentiel de croissance futur », ont-ils déclaré.

« Le marché indien total adressable des cartes numériques et des services de renseignement basés sur la localisation devrait atteindre 479,9 milliards de roupies en 2025 à environ 15,5% TCAC de 2019 à 2025, et la majeure partie de cette croissance proviendrait de nouveaux projets et politiques annoncés par le Gouvernement indien qui encourage les acteurs nationaux des cartes numériques et des solutions associées. Nous pensons que MapmyIndia est bien placé pour capitaliser sur les opportunités nationales. Dans la fourchette de prix supérieure de 1 033 roupies, l’action est valorisée de manière agressive à 58,8 fois son BPA FY22E de 17,57 roupies (basé sur les derniers bénéfices annualisés). Par conséquent, nous recommandons de souscrire à l’émission uniquement pour les gains de cotation », a déclaré Investments Ltd dans son rapport.

Abonnez-vous dans une perspective à long terme

En recommandant « S’abonner » pour le problème, Ashika Research a déclaré dans sa note : « L’adoption accrue des technologies de navigation, de mobilité connectée, autonome, partagée et électrique dans le secteur automobile, et des technologies IoT et télématiques dans les secteurs de la mobilité, du transport et de la logistique secteurs contribuent également à la croissance des entreprises. Par conséquent, il est recommandé de « S’ABONNER » au problème dans une perspective à long terme. »

Fidelity, Nomura, Goldman Sachs, HSBC Global, Morgan Stanley, University of Notre Dame DU LAC, Volrado Venture, Aberdeen Standard Asia Focus Plc, Theleme India Master Fund, Pinebridge Global Funds et Alchemy Leaders font partie des investisseurs de renom qui ont investi dans l’entreprise via le livre d’ancrage.

Des investisseurs nationaux, notamment SBI Mutual Fund, HDFC Trustee Company, ICICI Prudential, Aditya Birla Sun Life Trustee, Nippon Life, HDFC Life Insurance, Tata AIA Life Insurance, Tata Mutual Fund, Sundaram Mutual Fund, IDFC MF et Edelweiss Trusteeship ont participé à l’ancrage livre.

