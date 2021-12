L’introduction en bourse de Medplus Health Services s’ouvre aujourd’hui, la prime du marché gris est forte ; faut-il s’abonner ? Ce que disent les courtiers

L’introduction en bourse de MedPlus Health Services Ltd semble avoir suscité un intérêt considérable des investisseurs, avec une prime de près de 40 % sur le marché gris

Par Harshita Tyagi

L’introduction en bourse de Medplus Health Services Ltd s’ouvrira aujourd’hui (13 décembre) et se clôturera mercredi. L’émission publique de la deuxième plus grande pharmacie d’Inde en termes de volume et de portée consiste en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 600 crore et une offre à la vente (OFS) d’actions d’une valeur de Rs 798,29 crore. Medplus a fixé la fourchette de prix de l’introduction en bourse à 780-796 Rs par action d’une valeur nominale de 2 Rs chacun. Avant l’ouverture de l’introduction en bourse, les actions de MedPlus Health Services Ltd se négociaient à une prime de 300 Rs sur le marché gris, contre 250 Rs auparavant, selon IPOWatch.

L’offre comprend une réservation d’actions d’une valeur de Rs 5 crore pour les employés de Medplus. Les employés éligibles obtiendront des actions avec une remise de 78 Rs par action par rapport au prix d’offre final. L’attribution des actions devrait être finalisée d’ici le 20 décembre et les investisseurs retenus obtiendront des actions sur leurs comptes demat à compter du 22 décembre. Les actions seront cotées à la BSE et à la NSE le 23 décembre.

Faut-il s’abonner ?

Plusieurs maisons de courtage ont une opinion positive de l’introduction en bourse et ont attribué une note « abonnement » indiquant le fait qu’il existe une énorme opportunité de croissance pour l’entreprise puisque la pharmacie de détail organisée ne représente que 10 % de la pharmacie de détail totale et il y a un passage progressif d’une pharmacie non organisée à une pharmacie organisée.

Au point d’inflexion ; Recommander « S’inscrire » : Prabhudas Lilladher

« Nous recommandons » S’INSCRIRE « à l’introduction en bourse de Medplus Health Services Ltd (Medplus), un jeu omnicanal convaincant dans la vente au détail de soins de santé en tant que 1) opérations rentables malgré des remises plus élevées sur les livraisons omnicanal, compte tenu de ses offres entièrement intégrées et 2) d’énormes potentiel de croissance à mesure que l’industrie passe d’acteurs omnicanaux non organisés à organisés (10 % TCAC sur le marché indien de la pharmacie de détail au cours des cinq prochaines années) », a déclaré la société de courtage Prabhudas Lilladher dans son rapport d’introduction en bourse.

La société de courtage s’attend à ce que Medplus gagne en envergure et en rentabilité étant donné 1) un rythme d’expansion plus rapide des magasins (60-70 nouveaux magasins/mois) 2) les avantages de l’économie d’échelle et 3) un seuil de rentabilité plus rapide avec une contribution croissante des marques de distributeur à moyen terme . Il a ajouté: « Nous pensons que Medplus se négociera à un multiple plus élevé car il s’agit d’une société omnicanal pure, avec une prime de rareté et des taux de croissance élevés. »

Abonnez-vous : Angel One

« Medplus est le deuxième plus grand détaillant de pharmacies en Inde ; la société offre une bonne proposition de valeur à ses clients en termes de remise, de large gamme de produits et de livraison rapide. Nous pensons que la plate-forme omnicanale de l’entreprise contribuera à générer une forte croissance à l’avenir. Par conséquent, nous attribuons une recommandation « S’INSCRIRE » à l’introduction en bourse de Medplus Health Services Limited, a déclaré Angel One dans son rapport d’introduction en bourse.

Abonnez-vous : ICICI Direct

« Medplus, avec sa présence dans des magasins en cluster, est bien adapté pour tirer parti de la plate-forme omnicanale avec un modèle de livraison hyper local. Dans la fourchette de prix supérieure, il est évalué à ~43,9x EV/EBITDA et ~3,1x EV/ventes pour l’EX21. Nous attribuons la note SUBSCRIBE en raison de son modèle unique et de sa valorisation décente », a déclaré ICICI Securities.

MedPlus lève Rs 418 crore auprès de 36 investisseurs phares

La semaine dernière, le 10 décembre, la société a épongé Rs 418 crore auprès de 36 investisseurs principaux en attribuant 52.51.111 actions de participation à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de Rs 796 par action. Des investisseurs de renom comme Abu Dhabi Investment Authority, Blackrock Global Funds, Nomura, Fidelity Investment Trust, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wasatch International Opportunities Fund, Carmignac Portfolio et CI Asian Tiger Fund ont reçu des fonds via ce processus. Fiduciaire HDFC, Aditya Birla Sun Life, SBI Mutual Fund, Nippon Life, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal Mutual Fund, HDFC Life Insurance, ICICI Prudential Life Insurance, SBI Life Insurance et Edelweiss parmi les investisseurs nationaux ont également investi dans la société.

