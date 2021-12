L’introduction en bourse de MedPlus Health s’ouvre la semaine prochaine ; vérifier la fourchette de prix, la taille du lot, la prime du marché gris, les détails de l’offre

La fourchette de prix de MedPlus IPO a été fixée à Rs 780-796 par action

Par Harshita Tyagi

L’introduction en bourse de MedPlus Health Services Ltd semble avoir suscité un intérêt considérable des investisseurs avant l’ouverture de la semaine prochaine, avec une prime de près de 40 % sur le marché gris. L’émission publique de MedPlus Health sera ouverte aux souscriptions le 13 décembre et restera ouverte aux enchères jusqu’au 15 décembre. La fourchette de prix de l’émission a été fixée à Rs 780-796 par action. L’introduction en bourse de Rs 1 398,3 crore du détaillant de pharmacies consiste en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 600 crore et une offre de vente (OFS) d’actions d’une valeur de Rs 798,29 crore. Le produit de la nouvelle émission sera utilisé pour les besoins en fonds de roulement de la filiale significative Optival.

Détails de l’offre d’introduction en bourse MedPlus

– Bande de prix : Rs 780-796

– Taille de l’émission: Rs 1 398,3 crore

– Taille d’enchère minimale : 18 actions

– Taille du lot d’enchères : multiples de 18 actions

– Investissement minimum pour les investisseurs particuliers : Rs 14 328 pour un lot

– Investissement maximum pour les investisseurs particuliers : Rs 1,86,264 pour 13 lots.

– Quota réservé QIB : 50 %

– Quota d’investisseurs particuliers : 35 %

– Quota HNI/NII : 15%

– Quota d’employés : d’une valeur de Rs 5 crore

– Rabais employé : Rs 78 pièce

– MedPlus Health a réduit sa taille d’introduction en bourse à Rs 1398,3 crore contre Rs 1,639 crore plus tôt

MedPlus IPO Prime sur le marché gris

Les actions de Medplus Health se négociaient à une prime de 300 Rs sur le marché gris vendredi 10 décembre, selon IPOWatch et IPO Central.

Investisseurs vendant des actions dans MedPlus OFS

– The Investor PI Opportunities Fund – I: Rs 623 crore

– SS Pharma LLC : Rs 107 crore

– Fonds d’opportunités PI de Premji Invest: jusqu’à Rs 623 crore

– Natco Pharma : Rs 10 crore

Autres: Shore Pharma LLC, Natco Pharma, Time Cap Pharma Labs, A Raghava Reddy, K Prakurthi, Navdeep Patyal, Sangeeta Raju, R Venkat Reddy, TK Kurien, Nithya Venkataramani, Atul Gupta, Manoj Jaiswal, Rahul Garg, Kollengode Ramanathan Lakshminarayana et Bijou Kurien déchargera également des actions via cet OFS.

Vente d’actions avant l’introduction en bourse

Lavender Rose Investment Ltd, une unité mauricienne de la société de capital-investissement Warburg Pincus, a vendu des actions d’une valeur de Rs 550 crore dans MedPlus Health Services Ltd avant l’introduction en bourse. Il a vendu environ 6,9 millions d’actions ou une participation de 6,2% dans MedPlus Health Services à des investisseurs, y compris les activités de gestion d’actifs et d’assurance-vie de SBI Mutual Fund, Motilal Oswal Mutual Fund et Malabar India Fund, selon un addendum au prospectus d’introduction en bourse de MedPlus. Actuellement, Lavender Rose est le plus grand actionnaire de Medplus avec 24,6% du capital, suivi de PI Opportunities Fund – I (22,07%), Lone Furrow Investments (15,42%), Agilemed Investments (14%), et Gangadi Madhukar Reddy (13,74%). .

Finances

– Bénéfice: Rs 63,11 crore pour FY21, en forte hausse par rapport à Rs 1,79 crore en FY20.

– Revenu: Rs 3 069,2 crore en FY21, contre Rs 2 870,6 crore en FY20

– EBITDA ajusté : Rs 270,3 crore en FY21, en hausse de 43,98 % par rapport à Rs 130,4 crore en FY19

– ROCE d’exploitation : 26,08 % en FY21, contre 19,87 % en FY20

À propos de MedPlus

Medplus est le 2e plus grand détaillant de pharmacies en Inde, en termes de chiffre d’affaires d’exploitation pour l’exercice 2021 et de nombre de magasins au 31 mars 2021. Il propose une large gamme de produits, notamment des produits pharmaceutiques et de bien-être tels que des médicaments, vitamines, dispositifs médicaux et kits de test. Il propose également des produits FMCG, notamment des produits de soins pour la maison et la personne, notamment des articles de toilette, des produits de soin pour bébé, des savons et des détergents, ainsi que des désinfectants.

La société s’est fortement concentrée sur l’expansion de son réseau de magasins, passant de l’exploitation de ses 48 magasins initiaux à Hyderabad lors de la conception de son entreprise à l’exploitation du 2e plus grand réseau de pharmacies de vente au détail en Inde de plus de 2 000 magasins répartis dans le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Odisha, West Bengal et Maharashtra, au 31 mars 2021… La chaîne d’approvisionnement de l’entreprise est prise en charge par un système automatisé de réapprovisionnement et de sélection des stocks piloté par un algorithme et piloté par une plate-forme d’analyse des stocks en temps réel. Ils se procurent généralement leurs stocks directement auprès des sociétés pharmaceutiques. Leur offre de produits est améliorée par leur sélection organisée de produits de marque privée, à partir desquels ils sont en mesure de tirer des marges plus élevées tout en maintenant la qualité », a déclaré Axis Capital dans sa note d’introduction en bourse.

