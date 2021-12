L’introduction en bourse de Metro Brands a été souscrite à 52 % le jour 2 de l’offre

À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, l’émission publique devrait atteindre 1 367,5 crore de Rs.

L’offre publique initiale (IPO) du détaillant de chaussures Metro Brands Ltd a été souscrite à 52% le deuxième jour de souscription lundi. L’introduction en bourse de la société, qui est soutenue par l’investisseur de premier plan Rakesh Jhunjhunwala, a reçu des offres pour 99.49.320 actions contre 1.91.45.070 actions proposées, selon les données disponibles auprès de la NSE.

La catégorie des investisseurs individuels de détail (RII) a reçu une souscription de 87 pour cent, la partie pour les investisseurs non institutionnels a été souscrite 17 pour cent et les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) 16 pour cent.

L’introduction en bourse a une nouvelle émission de Rs 295 crore et une offre de vente pouvant aller jusqu’à 2 14 50 100 actions. L’introduction en bourse de la société se situe dans une fourchette de prix de 485 à 500 roupies par action. La société a levé jeudi plus de 410 crores de roupies auprès d’investisseurs clés.

À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, l’émission publique devrait atteindre 1 367,5 crore de Rs.

Le produit de la nouvelle émission sera utilisé pour les dépenses d’ouverture de nouveaux magasins de la société, sous les marques « Metro », « Mochi », « Walkway » et « Crocs » et à des fins générales d’entreprise.

Actuellement, la société possède 598 magasins dans 136 villes réparties à travers le pays.

Axis Capital Ltd, Ambit Private Ltd, DAM Capital Advisors Ltd, Equirus Capital Pvt Ltd, ICICI Securities Ltd et Motilal Oswal Investment Advisors Ltd sont les gestionnaires de l’offre.

