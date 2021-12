L’introduction en bourse de Metro Brands, soutenue par Jhunjhunwala, débutera le 10 décembre ; vérifier le prix d’émission, la taille du lot, les détails de l’offre

Actuellement, les promoteurs et le groupe de promoteurs détiennent une participation de 84 % dans la société.

Par Harshita Tyagi

L’introduction en bourse du détaillant de chaussures Metro Brands Ltd, soutenu par Rakesh Jhunjhunwala, ouvrira aux souscriptions cette semaine vendredi (10 décembre) et se clôturera le 14 décembre. La fourchette de prix pour l’émission a été fixée à Rs 485-500 par action. La taille du lot du marché IPO de Metro Brands est de 30 actions. Un investisseur particulier peut demander jusqu’à 13 lots (390 actions ou Rs 195 000). L’émission comprend de nouvelles actions d’une valeur de Rs 295 crore et une offre de vente (OFS) de 2,14 crore d’actions par les promoteurs et autres actionnaires. À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, l’émission publique devrait atteindre 1 367,5 crore.

Environ 50 pour cent de l’émission nette est réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), tandis que les acheteurs non institutionnels se verront attribuer 15 pour cent des actions. La portion au détail a été fixée à 35 pour cent de l’offre.

Les promoteurs se délestent de 10 % de leur participation

A travers cette introduction en bourse, les promoteurs de la société se déchargeront de près de 10 % du capital. Actuellement, les promoteurs et le groupe de promoteurs détiennent une participation de 84 % dans la société. Dans l’OFS, les promoteurs vendront 1,30 crores d’actions et le groupe de promoteurs déchargera 84,2 lakh d’actions. La société est soutenue par Rakesh Jhunjhunwala en tant qu’investisseur depuis 2007. Jhunjhunwala est le troisième actionnaire de la société, avec une participation de 14,73 pour cent. Le produit de la nouvelle émission sera utilisé pour les dépenses d’ouverture de nouveaux magasins sous les marques Metro, Mochi, Walkway et Crocs et à des fins générales de l’entreprise.

Finances

Au cours de l’exercice 2020-21, la société a déclaré un chiffre d’affaires de Rs 800,06 crore avec un bénéfice net de Rs 64,62 crore, contre Rs 1 285,16 crore et Rs 64,62 crore rapportés au cours de l’exercice précédent. Au cours de la période de six mois terminée en septembre 2021, Metro Brands a enregistré un bénéfice net de Rs 43,07 crore et des revenus de Rs 456 crore.

À propos des marques Metro

Metro Brands Ltd est l’un des plus grands détaillants indiens spécialisés en chaussures en Inde. Certaines des marques de la société incluent Metro, Mochi, Walkway, Da Vinchi et J. Fontini, ainsi que certaines marques tierces telles que Crocs, Skechers, Clarks, Florsheim et Fitflop.

Au 30 septembre 2021, la société exploitait 598 magasins dans 136 villes réparties dans 30 États et territoires de l’Union en Inde.

Forte concurrence des détaillants de chaussures organisés et non organisés

Axis Capital a déclaré dans sa note d’introduction en bourse : « Les marques Metro sont confrontées à la concurrence de détaillants de chaussures organisés et non organisés en Inde, et sont en concurrence avec différents détaillants pour différents aspects de leur activité. Leurs principaux concurrents sont Bata India Limited et Relaxo Footwear Ltd. Axis Capital, Ambit, DAM Capital Advisors, Equirus Capital, ICICI Securities et Motilal Oswal Investment Advisors ont été nommés pour gérer l’émission. Link Intime India Private Ltd est le registraire de l’introduction en bourse. Il est proposé que les actions soient cotées sur BSE, NSE.

