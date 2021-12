L’introduction en bourse de Metro Brands, soutenue par Rakesh Jhunjhunwala, s’ouvre aujourd’hui ; Faut-il s’abonner ?

À l’heure actuelle, Metro Brands compte 598 magasins dans 136 villes réparties à travers l’Inde.

Par Harshita Tyagi

L’offre publique initiale du détaillant de chaussures Metro Brands Ltd, investisseur de premier plan, Rakesh Jhunjhunwala, a été ouverte à la souscription aujourd’hui (10 décembre) et se clôturera le 14 décembre. La fourchette de prix de l’émission a été fixée à Rs 485-500 par action. L’offre publique comprend de nouvelles actions d’une valeur de Rs 295 crore et une offre de vente (OFS) de 2,14 crore d’actions par les promoteurs et autres actionnaires. À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, l’émission publique devrait atteindre 1 367,5 crore de Rs. La société a annoncé jeudi qu’elle avait obtenu un peu plus de 410 crores de roupies auprès d’investisseurs clés avant son introduction en bourse.

La taille totale de l’introduction en bourse est de Rs 1 368 crore, dont Rs 1 073 crore est une offre à vendre et Rs 295 crore est un nouveau problème. La taille du lot du marché IPO de Metro Brands est de 30 actions. Un investisseur particulier peut demander jusqu’à 13 lots (390 actions ou Rs 195 000). Après l’introduction en bourse, les promoteurs de Metro Brands détiendront 75,9% du capital et Rakesh Jhunjhunwala détiendra 13,9% du capital de la société.

Metro Brands IPO Marché Gris Premium

Les actions de Metro Brands se négocient sur le marché gris à une prime de Rs 40 par rapport au prix d’offre. Les actions de la société devraient être cotées en bourse le 22 décembre.

Les maisons de courtage attribuent une note d’abonnement

Choice Equity Broking a déclaré dans son rapport d’introduction en bourse : « Au cours de l’exercice 21, la vente au détail de chaussures entières a été affectée par les restrictions liées à la pandémie. Ainsi, nous avons comparé la valorisation de l’introduction en bourse à la performance au cours de l’exercice 19-20. À une fourchette de prix plus élevée de Rs. 500, MBL exige un multiple P/E de 89,2x (par rapport à ses bénéfices moyens de 5,6 Rs par action au cours des exercices 19-20), ce qui est supérieur à la moyenne des pairs de 71,7x. MBL est l’un des plus grands détaillants de chaussures avec environ 3 à 4 % de part de marché dans l’espace de marché organisé. Il a enregistré de solides performances financières avec une solide génération de flux de trésorerie. La société verse régulièrement des dividendes depuis l’exercice 2000. Ainsi, compte tenu des observations ci-dessus, nous attribuons une note « S’abonner à long terme » pour le problème.

Marwadi Financial Services bénéficie d’une notation « s’abonner » à l’introduction en bourse car il est disponible à une évaluation raisonnable par rapport à ses pairs. « Considérant le BPA ajusté TTM (21 septembre) de Rs.5.55 sur une base post-émission, la société va être cotée à un P/E de 90,01 avec une capitalisation boursière de Rs.135.754 mn tandis que ses pairs à savoir Bata India & Relaxo Footwear se négocient à un P/E de 922 et 111 respectivement. Nous attribuons une note « S’abonner » à cette introduction en bourse, car la société est l’un des plus grands détaillants de chaussures pan-indiens en Inde avec un attrait de marque parmi les segments de consommateurs ambitieux. De plus, elle est disponible à une évaluation raisonnable par rapport à ses pairs », a-t-il déclaré.

Nirmal Bang Securities Private Limited a également attribué une note de souscription à l’émission. ‘ »La marque Metro a un héritage de plus de 65 ans et s’est créé une marque pour elle-même. La direction a construit une formule gagnante à travers différents formats. La direction envisage d’ouvrir 260 magasins dans les 3 prochaines années. MBL a augmenté à un TCAC de 16 à 17 % au cours des 10 dernières années. MBL a l’une des marges d’EBITDA les meilleures et constantes parmi les pairs cotés et la réalisation par unité la plus élevée. Nous pensons que cela est dû à son modèle d’actif léger et à l’accent mis sur le nerf du client en surveillant de près les préférences des consommateurs. En raison de la pandémie, l’industrie a ouvert beaucoup plus d’opportunités de croissance comme la transition d’un grand segment non organisé vers des acteurs organisés, de nombreuses perspectives d’acquisition, l’expansion du commerce électronique, etc. Nous nous attendons à ce que MBL poursuive sur sa lancée de croissance, compte tenu de la configuration ci-dessus en plus de s’associer à des marques tierces comme FitFlops. Nous recommandons « S’abonner à long terme », a-t-il déclaré.

« La croissance historique du bénéfice net de la société est faible par rapport à ses pairs Relaxo Footwears. Cependant, MBL a des activités légères d’actifs, des marques fortes et une large gamme de produits, mais nous pensons que ces éléments positifs sont pris en compte dans les valorisations commandées par la société. Ainsi, nous avons une note « neutre » sur la question », a déclaré Angel One.

À l’heure actuelle, Metro Brands compte 598 magasins dans 136 villes réparties à travers l’Inde. Parmi ceux-ci, 211 magasins ont été ouverts au cours des trois dernières années. Metro Brands avait le 3e plus grand nombre de points de vente exclusifs en Inde, au cours de l’exercice 2021.

La société utilisera le produit de la nouvelle émission pour financer l’ouverture de nouveaux magasins sous les marques Metro, Mochi, Walkway et Crocs et à des fins générales de l’entreprise.

