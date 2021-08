L’introduction en bourse de Nuvoco Vistas, société de ciment de Nirma Group, s’ouvre le 9 août; vérifier la fourchette de prix, la taille de l’introduction en bourse, les détails de l’offre

Il y a neuf ans, les actions Nirma ont été radiées des bourses. Image: nuvoco.in

L’introduction en bourse de la société de ciment du groupe Nirma, Nuvoco Vistas Corporation Ltd, sera ouverte aux souscriptions le lundi 9 août, à une fourchette de prix de 560 à 570 Rs par action d’une valeur nominale de 10 Rs chacune. Le numéro sera clos le mercredi 11 août. Il y a neuf ans, les actions Nirma ont été radiées des bourses. L’émission publique de Rs 5 000 crore comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 1 500 crore et une offre de vente (OFS) de Rs 3 500 crore par son entité promotrice Niyogi Enterprise Pvt. Ltd. Niyogi Enterprises détient une participation de 86,56 pour cent dans la société.

Les investisseurs peuvent faire des offres pour un minimum de 26 actions et en multiples par la suite, ce qui implique un investissement minimum de Rs 14 820 par lot. La moitié de l’offre nette a été réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 35 pour cent aux investisseurs de détail et les 15 pour cent restants aux investisseurs non institutionnels. Une fois son introduction en bourse réussie, elle rejoindra les sociétés cotées en bourse telles que Ultratech Cement, Shree Cement, Ambuja Cements et ACC. ICICI Securities Ltd, Axis Capital, HSBC Securities and Capital Markets India, JP Morgan India et SBI Capital Markets sont les principaux gestionnaires de l’émission. Link Intime India Private Ltd est le registraire du problème.

Le ratio P/E moyen de l’industrie s’élève à 35,90x, tandis que le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 1,31 %. La société a prévu d’utiliser le produit net de l’émission pour le remboursement/le remboursement anticipé/le remboursement, en tout ou en partie, de certains emprunts contractés par la société, soit environ 1 350 crores de roupies et à des fins générales de l’entreprise. Nuvoco Vistas est le cinquième acteur en Inde et la plus grande entreprise cimentière de l’Est de l’Inde, en termes de capacité, avec une capacité consolidée de 22,32 MMTPA. Elle compte 11 cimenteries, comprenant cinq unités intégrées, cinq unités de broyage et une unité de mélange.

Les concurrents de Nuvoco Vistas parmi les cimenteries nationales qui opèrent sur le marché indien comprennent UltraTech Cement Limited, Shree Cement Limited, Birla Corporation Limited, Dalmia Bharat Cement Limited, Ambuja Cement Limited et d’autres acteurs régionaux comme Wonder.

