L’introduction en bourse de Nykaa obtient le feu vert de Sebi et envisage une valorisation de 7 milliards de dollars ; ouverture des offres le 28 octobre

FSN E-Commerce, la société mère du détaillant en ligne de cosmétiques et de soins personnels, Nykaa a reçu l’approbation du Securities and Exchange Board of India (Sebi) pour lever 5 200 crores de roupies grâce à une première vente d’actions.

Le prospectus de hareng rouge de la société publié avec Sebi vendredi a indiqué qu’il serait ouvert aux offres du 28 octobre au 1er novembre. La fourchette de prix a été fixée à 1 085 à 1 125 Rs par action. FSN E-Commerce est promu par Falguni Nayar et soutenu par la société de capital-investissement TPG. La société recherche une valorisation de 7 milliards de dollars (Rs 52 315,55 crore).

Nykaa avait déposé un projet de prospectus pour son introduction en bourse en août de cette année. L’introduction en bourse à venir comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 630 crore et une offre de vente (OFS) qui permettra aux investisseurs existants de décharger jusqu’à 4,197 crore d’actions, selon le prospectus final.

Environ 16 investisseurs existants tels que TPG Growth IV SF Pte, Lighthouse India Fund, Yogesh Agencies & Investments, JM Financial et d’autres devraient se débarrasser de leurs actions dans l’introduction en bourse.

Les employés existants qui détiennent des options d’achat d’actions chez Nykaa ont également la possibilité de se débarrasser d’un total de 250 000 actions dans le cadre de l’introduction en bourse à venir. L’entreprise prévoit également d’offrir une remise allant jusqu’à 10 % du prix de l’offre aux employés éligibles qui enchérissent dans la partie réservation des employés.

La majorité du produit de l’introduction en bourse sera utilisée pour acquérir et fidéliser des clients en améliorant la visibilité et la notoriété des marques. Elle prévoit également d’utiliser le produit pour le remboursement ou le remboursement anticipé des emprunts en cours et pour les dépenses en capital futures.

Les promoteurs, dont le fondateur et PDG Falguni Nayar, détiennent actuellement plus de 50 % des parts de la société, ce qui en fait l’une des rares start-ups à entrer en bourse où les promoteurs détenaient la majorité des parts.

La société a affirmé dans son prospectus qu’il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui exercent une activité similaire à celle de Nykaa.

Fondée en 2012 par l’ancien banquier d’investissement Nayar, Nykaa est devenue l’un des détaillants de produits de beauté et de soins personnels les mieux notés du pays avec une présence en ligne. Bien qu’il y ait très peu de concurrents verticaux dans le segment, il fait face à une concurrence substantielle de la part d’entreprises de commerce électronique sortantes comme Amazon, Myntra, Flipkart et d’autres.

Nykaa est également une entreprise rentable, un exploit que seule une poignée de start-ups financées par capital-risque ont réussi à ce jour.

Le détaillant en ligne a affiché un bénéfice net de Rs 62 crore au cours de l’exercice 21, contre une perte de Rs 16,3 crore au cours de l’exercice 20. Le revenu total de Nykaa s’élevait à 2 452,6 crores de roupies au cours de l’exercice 21, soit une croissance de 37,9 % par rapport à 1 777,8 crores de roupies au cours de l’exercice 20. Ses dépenses se sont élevées à Rs 2 377,2 crore au cours de l’exercice 21, soit une augmentation de 32,7 % par rapport à Rs 1 790,2 crore au cours de l’exercice 20.

La société a toutefois mentionné que ses taux de croissance et sa rentabilité pourraient être affectés si elle ne réussissait pas à acquérir de nouveaux clients de manière rentable.

«Nous ne pouvons pas vous assurer que nos taux de croissance historiques seront durables ou atteints du tout à l’avenir. Si nous ne parvenons pas à acquérir de nouveaux consommateurs, ou ne le faisons pas de manière rentable, nous ne pourrons peut-être pas augmenter notre examen ou maintenir notre rentabilité », a déclaré Nykaa dans son prospectus final publié vendredi.

Les activités de Nykaa comprennent principalement des accords avec des marques de beauté, de soins personnels et de mode, des sociétés de livraison, des fabricants, des distributeurs et d’autres fournisseurs, y compris des fournisseurs de matériaux d’emballage.

Au 31 août 2021, Nykaa exploitait 80 magasins physiques (dont 79 magasins de produits de beauté et de soins personnels et un magasin de produits de mode) dans 40 villes d’Inde à travers trois formats (Nykaa Luxe, Nykaa On-Trend et Nykaa Kiosks) .

