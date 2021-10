L’introduction en bourse de Nykaa s’ouvre demain, la prime du marché gris est forte ; faut-il s’abonner ou non ?

L’introduction en bourse de 5 352 crores de Rs de Nykaa devrait s’ouvrir demain à une fourchette de prix fixe de 1 085 à 1 125 Rs par action.

L’introduction en bourse de 5 352 crores de Rs de Nykaa devrait s’ouvrir demain à une fourchette de prix fixe de 1 085 à 1 125 Rs par action. La plate-forme de commerce électronique de la mode, gérée par la société mère FSN E-Commerce, est promue par Falguni Nayar et soutenue par la société de capital-investissement TPG. Avant l’ouverture de l’introduction en bourse (Initial Public Offering), les actions de la société commandaient une prime de Rs 670 par action sur le marché gris au milieu d’un fort intérêt, ont déclaré des personnes négociant en actions non cotées. Nykaa a reçu le feu vert de SEBI pour l’introduction en bourse plus tôt ce mois-ci, ainsi que six autres sociétés.

Les investisseurs peuvent faire une offre pour l’introduction en bourse de Nykaa dans une fourchette de prix fixe de 1 085 à 1 125 Rs par action, dans un lot de 12 actions. Cela s’est traduit par un investissement minimum de Rs 13 500 par investisseur. L’introduction en bourse de Nykaa comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 630 crore tandis que les Rs 4,721 crore restants seront une offre de vente (OFS) par les investisseurs existants de la société et le promoteur. Après l’émission, la participation des promoteurs dans la société passera à 52,6 % contre 54,2 % actuellement. En revanche, l’actionnariat public passera de 45,8 % à 47,4 %. 75% de l’émission est réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), tandis que 15% est réservée aux investisseurs non institutionnels et 10% aux investisseurs particuliers.

Faut-il s’abonner ?

Motilal Oswal : S’abonner



Les analystes de la société de courtage ont déclaré qu’ils appréciaient Nykaa en raison de sa position de leader sur le marché du BPC en ligne, de son approche centrée sur le client, de sa plate-forme technologique rentable et de son modèle commercial efficace en termes de capital. « L’émission est évaluée à 16,1x FY22 EV/Sales sur une base post-émission et annualisée, ce qui semble être similaire aux autres licornes indiennes. Nous pensons que Nykaa est bien placée pour exploiter la pénétration numérique/en ligne à forte croissance sur le marché du BPC/de la mode », ont-ils ajouté tout en conseillant aux investisseurs de souscrire à l’émission.

Prabhudas Lilladher: Abonnez-vous

La société de bourse est optimiste sur l’introduction en bourse, conseillant aux investisseurs de souscrire à l’émission. « Nous pensons que l’introduction en bourse à 12,6xEV/GMV sur les ventes FY21 et ~4,7xEV/GMV sur les ventes FY24 offre une valeur à long terme », ont-ils ajouté. Les analystes de Prabhudas Lilladher pensent que Nykaa peut maintenir un TCAC d’environ 35% des ventes, 50% de l’EBIDTA au cours des prochaines années avec des marges à deux chiffres.

BP Wealth : Abonnez-vous

La richesse de BP a souligné que Nykaa est la principale plate-forme technologique de consommation axée sur le style de vie en Inde avec un modèle commercial efficace en termes de capital. Nykaa s’est également imposée comme la destination privilégiée des produits de luxe et de prestige en Inde. « En haut de la fourchette de prix, l’émission est valorisée à 21,81x EV/Ventes sur les financières FY21. Il existe un risque sous-jacent de valorisations élevées, mais compte tenu de facteurs tels que l’augmentation du PAT, des flux de trésorerie positifs, d’énormes capacités de croissance et la confiance dans la direction de l’entreprise, nous recommandons une note « Subscribe » sur cette question », ont-ils ajouté.

Anand Rathi : Souscrire à long terme

Alors que les analystes d’Anand Rathi ont une cote d’abonnement sur l’introduction en bourse, ils ont souligné qu’à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, les valorisations sont riches. « Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité similaire à celle de la Société. En conséquence, l’entreprise a une proposition commerciale unique parmi sa clientèle et a également une image de marque ambitieuse qui augure bien pour l’entreprise à long terme », ont-ils déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.