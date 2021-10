L’introduction en bourse de Nykaa s’ouvre le 28 octobre, une entreprise pour lever Rs 630 cr via de nouvelles actions ; vérifier la prime du marché gris

Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité similaire à celle de Nykaa. Image : Twitter de Nykaa

Nykaa, détenue par FSN E-Commerce Ventures Ltd, lancera son introduction en bourse le jeudi 28 octobre 2021. L’émission publique de startup de beauté comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 630 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de 4,19 crore d’actions par les actionnaires vendeurs. L’émission sera fermée à la souscription le 1er novembre 2021. L’offre comprend une réservation d’un maximum de 2,5 lakh d’actions pour les employés éligibles. La société, dans son prospectus de hareng rouge (RHP), a déclaré qu’elle peut offrir une remise allant jusqu’à 10 pour cent du prix de l’offre aux employés éligibles qui soumissionnent dans la partie réservation des employés. Les coordinateurs mondiaux et les principaux responsables de la gestion du dossier sont Kotak Mahindra Capital Company, Morgan Stanley India Company, BofA Securities India, Citigroup Global Markets India, ICICI Securities et JM Financial. Link Intime India sera le registraire du problème.

Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité similaire à celle de Nykaa. Les actionnaires vendeurs de cette société Internet nouvelle génération comprennent les promoteurs Sanjay Nayar Family Trust et des investisseurs tels que TPG Growth IV, JM Financial and Investment Consultancy Services, Sunil Kant Munjal, Harindarpal Singh Banga conjointement avec Indra Banga et d’autres. Les promoteurs de la société sont Falguni Nayar, Sanjay Nayar, Falguni Nayar Family Trust et Sanjay Nayar Family Trust. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices s’est établi à 2,82 pour cent.

Vendredi, sur le marché gris, les actions Nykaa cotaient à une prime de Rs 670, contre le prix provisoire de Rs 1 125 à 1 150 par action, selon les personnes qui négocient des actions non cotées des sociétés. Au cours de l’exercice 2021, le GMV de Nykaa était de 4 046 crores de roupies avec des revenus d’exploitation de 2 441 crores de roupies et une marge d’EBITDA de 6,61 %. Le chiffre d’affaires opérationnel de la société a augmenté de 38,10 % au cours de l’exercice 2021 par rapport à l’exercice 2020, malgré l’impact négatif du COVID-19 sur son activité. Le bénéfice pour l’exercice 2021 était de Rs 62 crore, par rapport à une perte retraitée de Rs 16 crore pour l’exercice 2020. Pour les trois mois clos le 30 juin 2021, le GMV de Nykaa était de Rs 1 470 crore avec des revenus de opérations de Rs 8,170 crore et une marge EBITDA de 3,30 %.

Le 28 septembre 2021, Nykaa a acquis 51 % des actions en circulation de Dot & Key Wellness Private Limited par le biais de la souscription et de l’achat d’actions. La société exerce ses activités principalement par le biais d’accords avec des marques de beauté, de soins personnels et de mode, des sociétés de livraison, des fabricants, des distributeurs et d’autres fournisseurs, y compris des fournisseurs de matériaux d’emballage. Au 31 août 2021, Nykaa exploitait 80 magasins physiques (dont 79 magasins de produits de beauté et de soins personnels et un magasin de produits de mode) dans 40 villes d’Inde à travers trois formats (Nykaa Luxe, Nykaa On-Trend et Nykaa Kiosks).

