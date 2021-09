L’introduction en bourse de Paras Defence and Space Technologies s’ouvre le 21 septembre; vérifier la fourchette de prix, la prime du marché gris, les détails de l’offre

Les installations de R&D de Paras Defence and Space Technologies à Nerul, Navi Mumbai sont reconnues et enregistrées par DSIR. Image : .

L’introduction en bourse de Paras Defence and Space Technologies à 170,77 crores de roupies sera ouverte aux souscriptions le 21 septembre, à une fourchette de prix de 165 à 175 roupies par action de 10 roupies chacune. L’émission sera fermée aux souscriptions le 23 septembre. L’offre publique consiste en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 140,6 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de 17,24 lakh actions d’une valeur de Rs 30,17 crore, à l’extrémité supérieure, par les promoteurs de la société. L’OFS comprend jusqu’à 12,5 lakh par Sharad Virji Shah, jusqu’à 50 000 actions par Munjal Sharad Shah, jusqu’à 3 actions lakh par Ami Munjal Shah et jusqu’à 62 245 actions chacune par Shilpa Amit Mahajan et Amit Navin Mahajan.

Sur le marché primaire, Paras Defence and Space Technologies cotait à une prime de Rs 105 par rapport au prix de l’introduction en bourse. Jeudi, les actions se négociaient à Rs 280, une prime de 60% sur le marché gris, selon les personnes qui négocient des actions non cotées de la société. Les investisseurs peuvent enchérir sur un minimum de 85 actions et par multiples par la suite, ce qui implique un montant d’investissement minimum de 14 875 Rs par lot.

Jusqu’à 50 pour cent de l’offre totale sont réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés, et 15 pour cent aux investisseurs non institutionnels, et les 35 pour cent restants aux investisseurs de détail. La société n’a pas de sociétés comparables cotées en Inde. Il est proposé que le produit net de la nouvelle émission soit utilisé pour l’achat de machines et d’équipements ; financer les besoins supplémentaires en fonds de roulement; le remboursement ou le remboursement anticipé de tout ou partie de certains emprunts/crédits en cours dont bénéficie la société ; et aux fins générales de l’entreprise.

Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 11,94 pour cent. Le ratio cours/bénéfice basé sur le BPA dilué pour l’exercice 21 pour la société située à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix s’élève à 31,53.

Les installations de R&D de Paras Defence and Space Technologies à Nerul, Navi Mumbai sont reconnues et enregistrées par DSIR. Sa filiale, Paras Aerospace, est également en train de déménager son centre d’exploitation et de R&D à Nerul, Navi Mumbai. Plusieurs sociétés fabriquent certains des produits que Paras Defense vend sur divers marchés géographiques, notamment Data Patterns, Mistral Solutions, CoreEL Technologies, Ophir Optronicx Solutions, etc. La société a nommé Anand Rathi Advisors pour gérer le problème. Link Intime India a été nommé registraire de l’émission.

