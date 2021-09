L’introduction en bourse de Paras Defence s’est inscrite 220 fois jusqu’à présent le dernier jour ; la prime du marché gris monte en flèche; faut-il investir ?

Paras Defence and Space Technology entend étendre sa capacité de production, renforcer sa présence sur le marché en pleine croissance de l’Inde. Image : .

L’introduction en bourse de Paras Defence and Space Technologies a été souscrite plus de 220 fois jusqu’à présent le dernier jour de l’appel d’offres, grâce au vif intérêt des investisseurs non institutionnels (NII). Sur le marché primaire, les actions de Paras Defence se négociaient à une prime de Rs 255, par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 175. Les actions de Paras Defence et Space Technologies régnaient à Rs 410 chacune, une prime de 146%, sur le marché gris. , selon les personnes qui négocient des actions non cotées de la société.

Jusqu’à présent, le troisième jour, les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont fait une offre pour 36 fois leur part. Les investisseurs non institutionnels (NII) ont fait des offres 750 fois, et les investisseurs particuliers ont souscrit à leur part de l’introduction en bourse 97 fois. Les investisseurs de détail ont jusqu’à présent fait une offre pour 34,85 actions crore, pour 35,85 lakh qui leur sont réservés. Les investisseurs non institutionnels ont fait des offres pour 115,18 actions crore, pour 15,36 lakh qui leur sont réservés.

Devriez-vous investir dans l’introduction en bourse de Paras Defence and Space Technologies ?

Paras Defence and Space Technology a l’intention d’étendre sa capacité de production, de renforcer sa présence sur le marché en pleine croissance de l’Inde et également d’accroître sa présence internationale. Les analystes ont déclaré que la société continuerait de se concentrer sur l’innovation et le développement, qui seront cruciales pour rester compétitive. Il prévoit également de diversifier son portefeuille de produits et de solutions par le biais de la R&D et de partenariats avec des sociétés technologiques étrangères dotées de technologies spécialisées dans le domaine de la défense et de l’espace. « La performance financière de l’entreprise a été mitigée au cours des trois dernières années en raison de plusieurs défis dans le secteur. Les principaux risques comprennent la baisse des allocations au budget de la défense et de l’espace par le gouvernement ; et les 5 premiers clients représentent 60% des revenus », ont déclaré les analystes de Religare Broking.

Ceux de Reliance Securities ont déclaré que l’introduction en bourse est évaluée à 43 fois les bénéfices de l’exercice 21, ce qui ne semble pas attrayant. Bien que la société déclare qu’il n’y a pas de pairs comparables pour elle, d’autres sociétés de défense comme Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) et Bharat Dynamics se négocient à prix réduit malgré la génération de flux de trésorerie sains et de bons rendements FCF, ont-ils ajouté. « Notamment, l’Inde assiste à des réformes novatrices dans le domaine de la défense et devrait connaître une énorme traction dans le cadre des initiatives Atma Nirbhar Bharat et Make in India. En outre, quelques produits Paras Defence and Space Technology figurent sur la liste des 101 articles pour lesquels il y aurait un embargo sur l’importation selon une proposition récente du ministère des Affaires militaires, MoD. Cela devrait essentiellement aider la société à voir un carnet de commandes important au cours de la période à venir », ont-ils déclaré.

