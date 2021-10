L’introduction en bourse de Policybazaar ouvrira la semaine prochaine ; Vérifiez les dates, la taille de l’émission, la fourchette de prix, d’autres détails de l’offre

Sur l’ensemble de l’émission, Rs 3 750 crore est une nouvelle émission d’actions tandis qu’une offre de vente par les actionnaires existants vaudra plus de Rs 1 900 crore. (Photo : REUTERS)

L’introduction en bourse de la société mère de Policybazaar PB Fintech devrait s’ouvrir la semaine prochaine. L’agrégateur d’assurance en ligne et la plate-forme fintech Policybazaar cherche à lever 3 750 crores de Rs à partir d’une nouvelle émission d’actions et plus de 1 900 crores de Rs à partir d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société. PB Fintech gère également la plate-forme fintech Paisabazzar, avec Policybazaar. La société avait reçu le feu vert de SEBI pour l’émission publique au début du mois. Jusqu’à présent cet exercice, 25 entreprises ont réussi à lever des fonds sur le marché primaire.

PB Fintech propose des actions dans la fourchette de prix de 940 à 980 roupies par action de valeur nominale de 2 roupies. L’émission s’ouvrira le lundi 1er novembre et se clôturera le mercredi 3 novembre. Les investisseurs souhaitant acheter des actions de la société peuvent soumissionner. pour l’introduction en bourse dans un lot d’enchères minimum de 15 actions, se traduisant par un investissement minimum de Rs 14 700 par investisseur.

Mélange d’émission fraîche et d’OFS

Sur l’ensemble de l’émission, Rs 3 750 crore est une nouvelle émission d’actions tandis qu’une offre de vente par les actionnaires existants vaudra plus de Rs 1 900 crore. Parmi les actionnaires vendeurs, SVF Python II (Cayman) Limited est l’actionnaire vendeur investisseur, vendant des actions d’une valeur de 1 875 crores de roupies. Yashish Dahiya vendra des actions d’une valeur maximale de 30 crores de roupies, Alok Bansal vendra une participation d’une valeur de 12,75 crores de roupies. De plus, Shikha Dahiya vendra des actions d’une valeur de Rs 12,25 crore, et Rajendra Singh Kuhar, l’autre actionnaire vendeur, vendra des actions d’une valeur de Rs 3,5 crore. Le fondateur United Trust vendra également 2 67 500 actions valorisées à 26,21 crores de roupies dans l’extrémité supérieure de la fourchette de prix.

Utilisation des fonds

La société prévoit d’utiliser 1 500 crore de roupies provenant du nouveau numéro pour améliorer la visibilité et la notoriété de la marque. PB Fintech, dans le RHP, a déclaré qu’il utiliserait Rs 375 crore pour explorer de nouvelles opportunités d’expansion de la croissance, tandis que Rs 600 crore serait utilisé pour financer des investissements stratégiques et des acquisitions, et un autre Rs 375 crore pour l’expansion de l’entreprise en dehors de l’Inde.

Sur l’ensemble de l’émission, 75 % seront réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) et 15 % aux investisseurs non institutionnels, tandis que les investisseurs particuliers ne pourront soumissionner que pour 10 % de l’ensemble de l’émission. Morgan Stanley, Kotak Mahindra Capital, ICICI Securities, HDFC Bank, IIFL Securities, Citigroup Global Markets et Jefferies India sont les principaux responsables de l’introduction en bourse.

