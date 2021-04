L’introduction en bourse de PowerGrid InvIT est ouverte le 29 avril; vérifier la taille du problème, le prix, d’autres détails

En cas d’inscription réussie, PowerGrid InvIT pourrait devenir la première fiducie d’État à explorer cette voie pour monétiser ses actifs.

PowerGrid Infrastructure Investment Trust (InvIT) frappera aux portes des marchés financiers à partir du 29 avril pour lever 7 734 crores de roupies grâce à une offre publique initiale (IPO) de ses unités. L’émission publique restera ouverte aux offres des investisseurs jusqu’au 3 mai. Avec son émission publique, PowerGridInvIT deviendra seulement le troisième InvIT à être coté sur les bourses nationales, après IRB InvIT et IndiGrid Trust InvIT. Plus tôt en avril, les analystes avaient déclaré que davantage de REIT et d’InvIT pourraient être attendus après que le budget de l’Union eut tenté de rendre ces classes d’actifs plus attrayantes pour les investisseurs.

L’introduction en bourse de PowerGrid InvIT comprend une nouvelle émission d’unités d’une valeur de 4 993 crore Rs tandis que 2 741 crore Rs sera une offre à vendre (OFS) par les porteurs de parts existants. La fourchette de prix de l’émission a été fixée entre 99 et 100 roupies par unité. Hormis les investisseurs de référence, tous les autres soumissionnaires seront tenus de faire une offre pour un minimum de 1 100 unités et en multiples par la suite. Cela se traduirait par un investissement minimum de Rs 1.1 lakh pour l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. PowerGrid InvIT a réservé 75% de l’émission aux investisseurs institutionnels, tandis que seulement 25% sont destinés aux investisseurs non institutionnels.

PowerGrid InvIT a déclaré qu’il utilisera les fonds levés grâce à la nouvelle émission pour fournir des prêts aux actifs du portefeuille initial pour le remboursement ou le pré-paiement de la dette, y compris les intérêts courus, servis par les actifs du portefeuille initial. Parmi les cinq actifs initiaux, PowerGrid Warora Transmission Limited a le montant en cours le plus élevé de Rs 1 540 crore. Les actifs du portefeuille initial comprennent PowerGrid Vizag Transmission, PowerGrid Kala Amb Transmission Limited, PowerGrid Parli Transmission Limited, PowerGrid Warora Transmission Limited et PowerGrid Jabalpur Transmission Limited.

En cas d’inscription réussie, PowerGrid InvIT pourrait devenir la première fiducie d’État à explorer cette voie pour monétiser ses actifs. Les deux fiducies actuellement répertoriées ont des sponsors du secteur privé. Jusqu’à présent, IRB InvIT et IndiaGrid se négocient à 54,9 Rs par unité, en baisse de 45% par rapport à son prix d’émission. D’autre part, IndiGrid Trust InvIT cite un prix de Rs 128 par part, en hausse par rapport à son prix d’émission de Rs 100 par part. Les Investors eye InvITs sont des dividendes tout en préservant le capital de base. Actuellement, IRB InvIT offre un rendement de distribution annuel avant impôts d’environ 21%. Pour IndiGrid Trust, le rendement de distribution reste à 8,1%,

