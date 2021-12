L’introduction en bourse de RateGain Travel est ouverte à la souscription ; vérifier le prix d’émission, les BPF, d’autres détails ici

L’introduction en bourse est un mélange d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société.

RateGain Travel Technologies Rs 1,336 crore IPO ouvert à la souscription aujourd’hui alors que l’heure de pointe IPO se poursuit sur Dalal Street. La société de distribution de technologies qui s’adresse à l’industrie du voyage et de l’hôtellerie dans le monde offre des actions dans une fourchette de prix fixe de 405 à 425 Rs par action via l’introduction en bourse. Grâce à l’introduction en bourse, RateGain Travel vendra environ 31 441 282 actions de valeur nominale Re 1. Sur les marchés gris, les actions de RateGain se négociaient à une prime de 100 Rs par action, contre 120 Rs plus tôt cette semaine. L’émission ouvrira aujourd’hui à la souscription et se clôturera le 9 décembre.

L’introduction en bourse est un mélange d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société. La nouvelle taille de l’introduction en bourse est de Rs 375 crore tandis que l’OFS vaudra Rs 961 crore. Les investisseurs peuvent soumissionner pour l’introduction en bourse dans la fourchette de prix fixe de 405 à 425 Rs par action, dans un lot de 35 actions. 75 % de l’émission est réservée aux investisseurs institutionnels, 15 % aux investisseurs fortunés et les 10 % restants aux investisseurs particuliers. Après l’émission, la participation du promoteur et du groupe promoteur diminuera à 56,6 % contre 67,3 % actuellement, tandis que la participation publique dans la société passera de 32,7 % à 43,4 %.

Opportunité de vente croisée

RateGain propose des solutions de voyage et d’accueil dans un large éventail de secteurs verticaux, notamment les hôtels, les compagnies aériennes, les OTA, les locations de voitures et les croisières. RateGain Travel a accès à une clientèle mondiale de renom qui ouvre davantage d’opportunités de ventes croisées, ont déclaré les analystes de Prabhudas Lilladher. Parmi les clients de la société figurent 7 sociétés mondiales de location de voitures, de grandes compagnies de croisière, 23 des 30 plus grandes chaînes hôtelières, 25 des 30 meilleures OTA et plusieurs des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde. « Cela se reflète dans son taux de rétention des revenus bruts élevé de 95,5%/89,2% au cours des exercices 20/21, respectivement et également sept de ses dix principaux clients sont des clients depuis plus de 10 ans », ont déclaré les analystes. Prabhudas Lilladher a une note « S’abonner » sur le problème.

Basé sur les données

À l’ère des données, RateGain dispose d’une épine dorsale solide pour favoriser sa croissance. « RateGain est l’un des plus grands agrégateurs de données liées aux voyages au monde. La société a l’intention de tirer parti de ses actifs de données dans l’industrie du voyage et de l’hôtellerie pour introduire des offres de produits nouvelles et transversales telles que Demand.AI », ont déclaré les analystes d’Aditya Birla Capital tout en épinglant une note « S’abonner » sur le problème avec les yeux sur le long terme. gains à terme. Aditya Birla évalue la société à 18,1 fois le P/S pour l’exercice 21, ce qui indique une valorisation globalement conforme à celle des sociétés SaaS mondiales avec des perspectives de croissance similaires.

Omicron pour refroidir les esprits ?

Bien que le monde émerge de la pandémie de covid-19, la nouvelle menace posée par la variante Omicron pourrait jouer un trouble-fête pour l’introduction en bourse de RateGain Travel. «Avec l’émergence d’une nouvelle variante de Covid, à savoir Omicron, les pays du monde entier ont commencé à annoncer des restrictions comme les trottoirs. Nous pensons que l’évolution actuelle de la situation pandémique n’augure rien de bon pour les perspectives d’avenir de l’industrie mondiale du voyage et de l’hôtellerie », a déclaré Choice Broking. Dans la fourchette de prix la plus élevée de Rs 425, Choice Broking a déclaré que l’émission est évaluée à P/S de 18,1x sur les ventes FY21 et de 15,1x sur les ventes annualisées FY22E, qu’ils ont qualifiées de chères tout en conseillant aux investisseurs de souscrire à l’introduction en bourse avec prudence. .

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.