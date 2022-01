L’introduction en bourse de Reliance Jio pourrait être lancée cette année, la cotation de la société Mukesh Ambani devant être un catalyseur pour le secteur des télécommunications

Reliance Jio est le plus grand fournisseur de services de télécommunications du pays avec une base d’abonnés mobiles de 426,5 millions à fin octobre 2021.

Mukesh Ambani pourrait lancer cette année l’introduction en bourse de sa société de télécommunications Reliance Jio pour une valeur d’entreprise de près de 100 milliards de dollars, a déclaré la société de courtage CLSA dans une note de recherche. La branche télécoms de RIL, Reliance Jio, pourrait voir une introduction en bourse / une cotation séparée, après la récente vente de 33 % de parts à 13 investisseurs, dont près de 10 % à Facebook et 8 % à Google en 2020, ont déclaré les analystes de CLSA. Reliance Jio est le plus grand fournisseur de services de télécommunications du pays avec une base d’abonnés mobiles de 426,5 millions à la fin octobre 2021, selon les données publiées par TRAI.

Jio IPO catalyseur de valorisation du secteur majeur

CLSA a déclaré que l’inscription de Reliance Jio séparément pourrait être un catalyseur pour le secteur des télécommunications en Inde. « Nous pensons que l’introduction en bourse de Reliance Jio sera probablement un catalyseur d’évaluation du secteur avec une évaluation des transactions pré-introduction en bourse de 20 milliards de dollars du leader elle-même à 10x EV / Ebitda lorsque nous choisirons Bharti Airtel avec le leader Arpus (revenu moyen par utilisateur) et un TCAC de 15% dans les transactions de console Ebitda à 25% de réduction sur EV/Ebitda », a-t-il déclaré. Les analystes de CLSA évaluent Reliance Jio à 99 milliards de dollars EV à 11,5x EV/Ebitda, qui comprend 5 milliards de dollars EV pour JioFiber.

Jio contre Airtel

Selon les sociétés de courtage, Reliance Jio devrait avoir atteint une base totale d’abonnés de 435 à 438 millions d’ici la fin du trimestre d’octobre à décembre. Considérant que la deuxième plus grande entreprise de télécommunications Bharti Airtel devrait déclarer une base totale d’abonnés de 318 à 323 millions. Cependant, en termes d’ARPU, Bharti Airtel dirige Jio de Mukesh Ambani. ICICI Direct a fixé l’APRU du troisième trimestre pour Jio à environ Rs 151 par utilisateur, une augmentation de 5% sur une base trimestrielle tandis que l’ARPU de Bharti Airtel devrait être de Rs 164, soit une augmentation de 6,6% par rapport au trimestre précédent.

Au cours de l’année précédente 2021, Reliance Jio contrôlait 39% de la part de marché des télécommunications, mais au cours du trimestre juillet-septembre, Jio a perdu 11 millions d’abonnés, en raison du non-paiement, à la suite d’un taux de désabonnement provoqué par la pandémie. « Le nombre élevé d’abonnés inactifs et le manque d’abonnements post-payés sont des défis pour le leader », a déclaré CLSA. La société de courtage a ajouté qu’en 2022, le lancement par Reliance Jio du smartphone d’entrée de gamme « JioPhone Next », développé conjointement avec Google, pourrait limiter le taux de désabonnement/la conversion des abonnés 2G historiques.

Hausses des tarifs télécoms

Reliance Jio a également annoncé des hausses de tarifs pour JioPhone Next et Jio au mois de novembre de l’année dernière. « Cependant, avec les tarifs prépayés R-Jio toujours à 7-20% de réduction pour Bharti et VIdea, nous prévoyons une part de revenus de 44% avec 486 millions d’abonnés 4G à un ARPU de Rs 193 d’ici l’exercice 2024 », a déclaré CLSA. La société est positive dans le secteur des télécommunications, s’attendant à une croissance des revenus, aidée par des hausses de tarifs, une pénétration accrue de la 4G et une transition vers la 5G en 2022. Les analystes estiment également que tout allégement des cotisations AGR serait positif pour la croissance du secteur.

